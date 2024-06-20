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Уникальный американский лимузин 60-х простоял более 20 лет под открытым небом

Уникальный американский лимузин 60-х простоял более 20 лет под открытым небом

Автор:
20 июня 2024 09:40
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   авто   лимузин   машина   раритет   фото   
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Chrysler New Yorker 1963 года превратили в оригинальный шестидверный лимузин. Под капотом авто установлен большой 6,7-литровый V8 на 340 сил.

В США обнаружили заброшенный лимузин Chrysler New Yorker 1963 года. Эксклюзивное авто стояло два десятилетия под открытым небом во дворе дома.


Лимузин является настоящим раритетом, ведь Chrysler New Yorker не имел такой версии — авто создали в одном из американских ателье из стандартного седана. Его разрезали, и добавили секцию с третьей парой дверей. В салоне установили еще один ряд кресел, причем задние пассажиры сидят лицом друг к другу.


Лимузинов Chrysler New Yorker изготовили очень мало. Известно, что конкретно это авто было шаттлом и курсировало между дорогим отелем и аэропортом.


Владелец авто сообщил, что в последний раз ездил на нем в 2003 году. За 21 год под открытым небом Chrysler New Yorker заржавел, краска облезла, а внутренняя отделка местами разорвана.


Владелец машины отметил, что 6,8-литровый 340-сильный V8 Chrysler Wedge заводится, однако мотор оживить не удалось. Лимузин проехал 640 км на эвакуаторе до мастерской, где его будут реставрировать.


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Метки: Видео   авто   лимузин   машина   раритет   фото   
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2  комментария
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vasilykopkov Час назад
Таких самопальных "лимузинов" на свалках полно.
Самоделка не может быть никаким "раритетом", даже если гараж, в котором она распиливалась и варилась обозвать "ателье".
Да и сам Chrysler New Yorker - крайне посредственная тачка, как по дизайну, так и по характеристикам.
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Шурман 2 часа назад
Ну и нафиг это смотреть с кучей рекламы ? у меня допустим на это не хватает нервов .
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Anarasius
  • Дата регистрации: 09.09.2013
  • 3917 постов (3772 в горячем)

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