Уникальный американский лимузин 60-х простоял более 20 лет под открытым небом

Лимузин является настоящим раритетом, ведь Chrysler New Yorker не имел такой версии — авто создали в одном из американских ателье из стандартного седана. Его разрезали, и добавили секцию с третьей парой дверей. В салоне установили еще один ряд кресел, причем задние пассажиры сидят лицом друг к другу.



Лимузинов Chrysler New Yorker изготовили очень мало. Известно, что конкретно это авто было шаттлом и курсировало между дорогим отелем и аэропортом.



