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Одежда от именитых дизайнеров, которую они продают за дорого, а мы в таком на даче ходим

Одежда от именитых дизайнеров, которую они продают за дорого, а мы в таком на даче ходим

Автор:
20 июня 2024 11:15
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   дизайн одежды   дизайнеры   дорога одежда   забавно   идиоты   смешно   фото   
1724
15

"Отказала модная железа" - это проект, где собраны самые дорогие и нелепые фантазии дизайнеров. Причём мы в таком когда-то ходили на даче, прикалывались в детстве и уж явно не платили за это миллионы. Давайте посмотрим, что предлагают носить современные дизайнеры.

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Метки: Прикол   дизайн одежды   дизайнеры   дорога одежда   забавно   идиоты   смешно   фото   
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12  комментариев
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19k
seller-k Час назад
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680
Сеня 54 минуты назад
С Новым годом пошёл нафиг
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19k
Михаил Гривин Час назад
Пля, да это же гениально! Особенно если снизу сделать вместо юбки семейники. Заходишь домой, тянешь вверх свитер - и вуаля! - за 5 секунд ты уже в майке! Сел на диван и сидишь довольный.
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1k
Майборода Час назад
Можете кидаться в меня тряпками , но в таком виде я на даче не хожу.
Соседи и без того считают меня психом и алкашом...
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477
ViciousSnake Час назад
Очень сомнительно что такие вещи пригодны для ношения даже на даче. Мало того что они не практичны, так еще и позор какой.
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1k
Corkscrew Час назад
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1k
DuckTales 2 часа назад
Сомневаюсь, что кто-то так ходит на даче, а Balenciaga, как всегда гении троллинга
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443
ГТА Форевер 2 часа назад
7. Нужны инструкция и функционал к этому изделию от Issey Miyake за 187 долларов - это от комаров!
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32k
Serg2001 2 часа назад
Талант не в том, чтобы придумать такую ху@ту, а в том чтобы её продать за такие деньги...
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1748 постов (1699 в горячем)

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