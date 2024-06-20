Одежда от именитых дизайнеров, которую они продают за дорого, а мы в таком на даче ходим

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Объявления с Авито, в которых ни логику, ни здравый смысл искать не нужно — не найдёте

15 человек, которые умеют только косячить

Колоритные фото с просторов России, в которых мало логики

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Неудачники и ситуации, неловкость которых просто зашкаливает