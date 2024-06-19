Русский витязь отстоял девичью честь — увидев, как четыре мигранта пристают к женщинам

Мужчина вошел в режим берсерка и набросился на супостатов с голым торсом.
Настоящий былинный бой развернулся в Люберцах. Четыре мигранта решили забавы ради покуситься на честь русских женщин, но на защиту красных девиц, как и полагается, встал бесстрашный богатырь. Впав в боевую ярость, мужчина сбросил с себя футболку и в одних шортах кинулся на обидчиков.
Несмотря на то что силы были неравны, витязь держался достойно, пока драку не разняли прохожие. Это и спасло малохольных печенегов, ведь продолжись бой — славянский богатырь точно одержал бы верх и развеял их прах по ветру. Каждому южанину, который решит докучать русским девицам, стоит трижды подумать — ведь в любой момент на горизонте может появиться подобный Добрыня и намотать их на кулак.
Один славянский богатырь четырех печенегов стоит
Один славянский богатырь четырех печенегов стоит
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Третий в конце только схватил за торс, но не бил
Четвертый пытался разнять
Позорище