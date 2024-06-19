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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1502 поста • 63 подписчика подписаться
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Русский витязь отстоял девичью честь — увидев, как четыре мигранта пристают к женщинам

Русский витязь отстоял девичью честь — увидев, как четыре мигранта пристают к женщинам

Автор:
19 июня 2024 10:22
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   драка   защита   конфликт   люберцы   мигранты   мужчина   
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Мужчина вошел в режим берсерка и набросился на супостатов с голым торсом.

Настоящий былинный бой развернулся в Люберцах. Четыре мигранта решили забавы ради покуситься на честь русских женщин, но на защиту красных девиц, как и полагается, встал бесстрашный богатырь. Впав в боевую ярость, мужчина сбросил с себя футболку и в одних шортах кинулся на обидчиков.

Несмотря на то что силы были неравны, витязь держался достойно, пока драку не разняли прохожие. Это и спасло малохольных печенегов, ведь продолжись бой — славянский богатырь точно одержал бы верх и развеял их прах по ветру. Каждому южанину, который решит докучать русским девицам, стоит трижды подумать — ведь в любой момент на горизонте может появиться подобный Добрыня и намотать их на кулак.
Один славянский богатырь четырех печенегов стоит

Один славянский богатырь четырех печенегов стоит

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Метки: Видео   драка   защита   конфликт   люберцы   мигранты   мужчина   
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19  комментариев
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18k
Kostick Час назад
давно пора ввести поправки в ук - минуснуть тушку, находящуюся нелегально на территории РФ, не считать преступлением.
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4k
iovan2011 15 минут назад
Разнимающий мог бы помочь
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20k
Роберт Шекли 15 минут назад
Правильнее сказать, что дрался против двоих
Третий в конце только схватил за торс, но не бил
Четвертый пытался разнять
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4k
Rom 16 минут назад
Хорошо, что у свиней ножа не было. Они бы не думали бы, ткнули бы сразу, так и гибнут люди. Думать им нечем.
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1k
Андрей Граф 19 минут назад
молодец парень! а почему помощник их разнял? надо чуркам в двоем им нахриначить!
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2k
Михаил 19 минут назад
Овцеебы сраные! Молодца мужик! А второму не надо было разнимать, а нужно было присоединиться, авось усвоили бы урок! А так точно повторится! Рад что в родных Люберцах есть настоящие мужики!
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DuckTales 20 минут назад
Да слава богу что разняли , его бы забили бы нафиг... Но парень молодец.
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4k
Pill 20 минут назад
Чурки ипаные.
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2k
Hans 22 минуты назад
Надо было не разнимать, а помогать.
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13k
Rus77 Полчаса назад
Богатырю вручить орден, а этих грязных свиней в розыски в петушатник!
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19k
GROMOZEKA 47 минут назад
А остальные БАХАТЫРИ героически снимали на видео и ссыкливо шли мимо.
Позорище
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4k
Yus 56 минут назад
А вот этот кабанчик в черной футболочке? Вместо того что бы сходу супостату в торец влепить, окорочка то не хилые, разнимать кинулся? Миротворец хренов.
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29k
Анатолий Соколов 58 минут назад
видеоряд к песне Любэ - "Мама я любера люблю" ...
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20k
Голос Вселенной Час назад
Один! На всего четверых! Он что, вообще берега попутал? Они ведь без оружия, без ножей!..
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Alorous
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3502 поста (3203 в горячем)

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