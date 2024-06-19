Русский витязь отстоял девичью честь — увидев, как четыре мигранта пристают к женщинам

Несмотря на то что силы были неравны, витязь держался достойно, пока драку не разняли прохожие. Это и спасло малохольных печенегов, ведь продолжись бой — славянский богатырь точно одержал бы верх и развеял их прах по ветру. Каждому южанину, который решит докучать русским девицам, стоит трижды подумать — ведь в любой момент на горизонте может появиться подобный Добрыня и намотать их на кулак.

Один славянский богатырь четырех печенегов стоит

Один славянский богатырь четырех печенегов стоит