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Президентский "Аурус" вызвал ажиотаж во Вьетнаме

Президентский "Аурус" вызвал ажиотаж во Вьетнаме

Автор:
20 июня 2024 12:06
Сообщество : Автомир
Метки: Aurus   Видео   Вьетнам   Путин   переговоры   ханой   
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Видимо, придётся дарить ещё один автомобиль.

Сразу после визита в КНДР президент России отправился в столицу Вьетнама. Сегодня там состоятся переговоры по широкому спектру вопросов и, насколько известно, главы государств уже подписали заявление о стратегическом партнёрстве.

По традиции Владимир Путин прибыл на переговоры на лимузине "Аурус". Президентский автомобиль, припаркованный во дворе президентского дворца, вызвал немалый интерес у жителей Вьетнама. На фоне "Ауруса" принялись фотографироваться сотрудники полиции, военные, политики и рядовые жители Ханоя.

Сообщается, что по итогам переговоров в Ханое стороны подписали более 10 документов. Это договоренности о взаимодействии в образовании и меморандум о графике создания центра ядерных технологий во Вьетнаме. Также стало известно, что Вьетнам и Россия обязались перейти на расчёты в национальных валютах.

Также известно, что во Вьетнам зайдут российские компании для разведки, добычи полезных ископаемых и созданию проектов по производству СПГ.

"В рамках церемонии обмена документами министр промышленности и торговли Вьетнама передал гендиректору акционерного общества «Зарубежнефть» Сергею Кудряшову инвестиционную лицензию на освоение блока 11-2 континентального шельфа Вьетнама.


Напомним, что в 1983 г. при непосредственной помощи Советского Союза на шельфе Вьетнама было открыто первое значительное нефтяное месторождение Баххо («Белый Тигр»), за 12 последующих лет было установлено, что недра Вьетнама обладают достаточно высоким потенциалом для того, чтобы обеспечить страну энергоресурсами и позволить ей выйти на мировой рынок нефти в качестве экспортера", — пишут СМИ.

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Метки: Aurus   Видео   Вьетнам   Путин   переговоры   ханой   
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8  комментариев
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28k
Sheir Час назад
"Президентский "Аурус" вызвал ажиотаж во Вьетнаме"
Это еще что- когда его увидят в Лесото- вообще в божества запишут. Или куда там следующий визит запланирован.
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1k
Александр 17 минут назад
Симпатичная барышня в кирзачах.
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8k
Николай 20 минут назад
Так то взял бы себе аурус, были бы деньги...
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8k
Marlboro 22 минуты назад
Я бы тоже сфоткался. Во первых это машина президента, во вторых это машина, которую не каждый день увидишь.
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Burzum
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2167 постов (2176 в горячем)
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