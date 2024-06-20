"Президентский "Аурус" вызвал ажиотаж во Вьетнаме"

Также известно, что во Вьетнам зайдут российские компании для разведки, добычи полезных ископаемых и созданию проектов по производству СПГ.



"В рамках церемонии обмена документами министр промышленности и торговли Вьетнама передал гендиректору акционерного общества «Зарубежнефть» Сергею Кудряшову инвестиционную лицензию на освоение блока 11-2 континентального шельфа Вьетнама.



Напомним, что в 1983 г. при непосредственной помощи Советского Союза на шельфе Вьетнама было открыто первое значительное нефтяное месторождение Баххо («Белый Тигр»), за 12 последующих лет было установлено, что недра Вьетнама обладают достаточно высоким потенциалом для того, чтобы обеспечить страну энергоресурсами и позволить ей выйти на мировой рынок нефти в качестве экспортера", — пишут СМИ.