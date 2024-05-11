Зачем в Японии построили деревню-фонтан

Не статуя фонтан, не путайте. Это целая деревня-фонтан в Японии, под названием Мияма, в которой от струй воды никуда не деться. Польет и намочит всех и каждого. И зачем так вообще делать, это что за странный аквапарк?
На самом деле это очень остроумный метод защиты исторической деревни. Наверняка вы знаете, что в средневековой Японии простые бедные жители покрывали крышу своих домов снопами соломы.
И чтобы сохранить ее в первозданном виде для истории, пробовали массу разных пожарных систем. Но солома горит буквально, как спичка, а если дома стоят рядом, то такие деревни выгорают буквально за час.
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Единственным выходом защитить такую деревню с плотной постройкой стало поставить разбрызгиватели буквально в каждый уголок селения.
Всего в деревне в Каябуки-но Сато 40 старинных домов, что привлекает круглый год (особенно летом) массу туристов со всей Японии. Тут один дом переделан даже под старинный отель, если вы приехали издалека.
Превратить целую деревню в фонтан – довольно дорогая штука. Ее очень не хотели вводить, не было средств. Но в 2000 году здесь от пожара сгорел архивный центр. Восстанавливать архивный центр оказалось дороже…
Так, потратившись дважды, в деревню были встроены 62 спринклера – по краям и в каждой чувствительной точке деревни. Их расположение специально рассчитали так, чтобы намокло БУКВАЛЬНО ВСЕ. То есть от воды тут не скрыться между струями.
Можно ли погулять в городке-фонтане
Дважды в год проводится открытое тестирование пожарной системы. В октябре и мае включают сразу все разбрызгиватели. Струи воды взмывают в воздух выше крыш, превращая город в огромный фонтан, такого комплекса по размеру даже в Петергофе нет.
Посмотреть на это приезжают люди со всей страны. Потому очень быстро простая проверка превратилась в очередной местный фестиваль. Японцы просто обожают фестивали, они превращают в него любое событие.
Один из моих любимых – когда они поджигают гору и смотрят, как она горит до верха в темноте. Вообще, если путешествовать по Японии, то можно ездить от фестиваля к фестивалю и так потратить целый год без отдыха.
Удивляет, как японцы при их ритме жизни еще успевают на них хоть глазком прийти посмотреть.
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