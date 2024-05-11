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Зачем в Японии построили деревню-фонтан

Зачем в Японии построили деревню-фонтан

Автор:
11 мая 2024 09:30
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Видео   Мияма   Япония   в мире   деревня   интересно   ыонтан   
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Не статуя фонтан, не путайте. Это целая деревня-фонтан в Японии, под названием Мияма, в которой от струй воды никуда не деться. Польет и намочит всех и каждого. И зачем так вообще делать, это что за странный аквапарк?

На самом деле это очень остроумный метод защиты исторической деревни. Наверняка вы знаете, что в средневековой Японии простые бедные жители покрывали крышу своих домов снопами соломы.

И чтобы сохранить ее в первозданном виде для истории, пробовали массу разных пожарных систем. Но солома горит буквально, как спичка, а если дома стоят рядом, то такие деревни выгорают буквально за час.

Единственным выходом защитить такую деревню с плотной постройкой стало поставить разбрызгиватели буквально в каждый уголок селения.

Всего в деревне в Каябуки-но Сато 40 старинных домов, что привлекает круглый год (особенно летом) массу туристов со всей Японии. Тут один дом переделан даже под старинный отель, если вы приехали издалека.

Превратить целую деревню в фонтан – довольно дорогая штука. Ее очень не хотели вводить, не было средств. Но в 2000 году здесь от пожара сгорел архивный центр. Восстанавливать архивный центр оказалось дороже…

Так, потратившись дважды, в деревню были встроены 62 спринклера – по краям и в каждой чувствительной точке деревни. Их расположение специально рассчитали так, чтобы намокло БУКВАЛЬНО ВСЕ. То есть от воды тут не скрыться между струями.

Можно ли погулять в городке-фонтане

Дважды в год проводится открытое тестирование пожарной системы. В октябре и мае включают сразу все разбрызгиватели. Струи воды взмывают в воздух выше крыш, превращая город в огромный фонтан, такого комплекса по размеру даже в Петергофе нет.

Посмотреть на это приезжают люди со всей страны. Потому очень быстро простая проверка превратилась в очередной местный фестиваль. Японцы просто обожают фестивали, они превращают в него любое событие.

Один из моих любимых – когда они поджигают гору и смотрят, как она горит до верха в темноте. Вообще, если путешествовать по Японии, то можно ездить от фестиваля к фестивалю и так потратить целый год без отдыха.

Удивляет, как японцы при их ритме жизни еще успевают на них хоть глазком прийти посмотреть.

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Метки: Видео   Мияма   Япония   в мире   деревня   интересно   ыонтан   
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Autumn2015 49 минут назад
Поджигают гору по кругу и кайфуют, смотря как горит лес, кусты, трава, а животные, птицы, всякая мелочь спасаясь от огня бежит на вершину, чтоб там в финальном костре круто сгореть, вызывая бешеную радость япов? Они точно сумасшедшие извращенцы! Автор японец, как такое может быть ЛЮБИМЫМ?
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IsTOPnik
  • Дата регистрации: 28.06.2015
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