Зачем в Японии построили деревню-фонтан

На самом деле это очень остроумный метод защиты исторической деревни. Наверняка вы знаете, что в средневековой Японии простые бедные жители покрывали крышу своих домов снопами соломы.

И чтобы сохранить ее в первозданном виде для истории, пробовали массу разных пожарных систем. Но солома горит буквально, как спичка, а если дома стоят рядом, то такие деревни выгорают буквально за час.