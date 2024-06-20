В Ростовской области девушка разбила машину мужчинам за то, что те отказались везти её в Ростов

Позавчера посреди ночи жильцы дома услышали крики под окнами — какая-то автостопщица просила подбросить её до Ростова. А после отказа схватила кирпич и начала бить по машине. Владелец автомобиля вызвал психиатрическую скорую, а следом написал заявление в полицию (ущерб оценили в 50к рублей).

Оказалось, это не первый случай — весной агрессивная женщина уже срывалась на машины и витрины ростовских магазинов. Потом она попала в психбольницу, позже её перевели в Шахты. А на днях выписали.