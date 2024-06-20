В Ростовской области девушка разбила машину мужчинам за то, что те отказались везти её в Ростов

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После этого девушку забрали в психбольницу.
Позавчера посреди ночи жильцы дома услышали крики под окнами — какая-то автостопщица просила подбросить её до Ростова. А после отказа схватила кирпич и начала бить по машине. Владелец автомобиля вызвал психиатрическую скорую, а следом написал заявление в полицию (ущерб оценили в 50к рублей).
Оказалось, это не первый случай — весной агрессивная женщина уже срывалась на машины и витрины ростовских магазинов. Потом она попала в психбольницу, позже её перевели в Шахты. А на днях выписали.
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Потрясающая формулировка))))))
Материал из Википедии
Это же на Кавказе.
В одном зоопарке загрустила горилла без мужской ласки. Думали-гадали работники как её утешить и решили подослать к ней сторожа-алкаша.
- Мужик, переспишь с гориллой за пять тысяч.
Тот подумал, говорит
- Ладно, только три условия.1. в губы не целуемся, 2. Позу не меняем. 3. сейчас у меня денег нет,5000 с зарплаты отдам.
А я и не знал, что скоряк можно в качестве халявного такси использовать.
Теперь, чуть что, буду скорую вызывать, чтоб они меня домой довезли. Им же всё-равно кого возить и куда ездить - на вызов к больному или на вызов к пассажиру.
Вопрос: "Почему такси не вызвали или на автобус не сели?" даже не задавался.
Я по жене (фельдшер скорой) вижу, какая она со смены домой приходит. Наливает кофе и недопив, спать валится. У них и так нагрузка, судя по всему, не слабая. Осталось только их в качестве халявного такси ещё вызывать. Ну чтоб жизнь совсем мёдом не казалась.