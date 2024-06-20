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В Ростовской области девушка разбила машину мужчинам за то, что те отказались везти её в Ростов

В Ростовской области девушка разбила машину мужчинам за то, что те отказались везти её в Ростов

Автор:
20 июня 2024 09:52
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   Конфлит   авто   дрка   машина   негатив   разбила машину   ростов   
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После этого девушку забрали в психбольницу.

Позавчера посреди ночи жильцы дома услышали крики под окнами — какая-то автостопщица просила подбросить её до Ростова. А после отказа схватила кирпич и начала бить по машине. Владелец автомобиля вызвал психиатрическую скорую, а следом написал заявление в полицию (ущерб оценили в 50к рублей).

Оказалось, это не первый случай — весной агрессивная женщина уже срывалась на машины и витрины ростовских магазинов. Потом она попала в психбольницу, позже её перевели в Шахты. А на днях выписали.

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Метки: Видео   Конфлит   авто   дрка   машина   негатив   разбила машину   ростов   
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3k
Ультратрахуил Час назад
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10k
Мариус 16 минут назад
"Потом она попала в психбольницу, позже её перевели в Шахты" (с)


Потрясающая формулировка))))))
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28k
Sheir 2 часа назад
Беременность???? Господи, кого только не е.б.у.т......
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19k
Kucher 2 часа назад
Вызвать скорую, чтоб домой довезла? Я правильно вопрос понял?
А я и не знал, что скоряк можно в качестве халявного такси использовать.
Теперь, чуть что, буду скорую вызывать, чтоб они меня домой довезли. Им же всё-равно кого возить и куда ездить - на вызов к больному или на вызов к пассажиру.
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IsTOPnik
  • Дата регистрации: 28.06.2015
  • 827 постов (779 в горячем)

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