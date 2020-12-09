MMA или тай-чи: двое бойцов выяснили, какой стиль круче

Два китайских бойца устроили спарринг, но поединок закончился через несколько секунд. Проигравший заявил, что его ослепило сильное солнце и потребовал реванша.
Боец ММA по имени Сюй Сяодун, который стал в Китае известным с 2017 года, неоднократно заявлял о превосходстве боев без правил перед традиционными восточными боевыми искусствами, называя из бесполезными и насквозь фальшивыми.
Сюй Сяодун
Мастера неоднократно вызывали его на ринг, чтобы, наконец, показать себя в деле и доказать наглецу, что он не прав. И вот, наконец, в конце 2020 года Сюй Сяодун согласился выйти на бой.
Чэнь Юнь
Соперником по бою стал Чэнь Юнь, мастер тай чи - боевого искусства, в основе которого лежит гармония тела и духа. Тай чи широко занимаются по всей Азии и используют комплекс упражнений для оздоровления. Между тем, Чэнь Юнь не раз утверждал, что и в бою навыкам тай чи нет равных. Пришло время доказать это на деле.
Бой был организован по всем правилам: с судьями, тренерами и дежурящими на всякий случай бригадами неотложки. Спарринг оказался чрезвычайно коротким. Впрочем, обойдемся без спойлеров.
Поверженный соперник заявил, что проиграл, потому что ему в глаза светило сильное солнце. А еще он тренировался на твердом покрытии, а в клетке был мягкий мат. Поэтому он требует реванша, но на своей территории. Состоится ли ответный бой, еще неизвестно. Однако Чэнь Юнь не теряет надежды вернуть самоуважение и доказать, что и с тай-чи в современной жизни без правил не пропадешь.
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