MMA или тай-чи: двое бойцов выяснили, какой стиль круче

Поверженный соперник заявил, что проиграл, потому что ему в глаза светило сильное солнце. А еще он тренировался на твердом покрытии, а в клетке был мягкий мат. Поэтому он требует реванша, но на своей территории. Состоится ли ответный бой, еще неизвестно. Однако Чэнь Юнь не теряет надежды вернуть самоуважение и доказать, что и с тай-чи в современной жизни без правил не пропадешь.