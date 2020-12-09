FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Спорт 1879 постов • 361 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Спорт 
MMA или тай-чи: двое бойцов выяснили, какой стиль круче

MMA или тай-чи: двое бойцов выяснили, какой стиль круче (4 фото + 1 видео)

Автор:
09 декабря 2020 08:41
Сообщество : Спорт
Метки: Тай чи   бой   видео   интересно   мма   поединок   спорт   
4215
4
1
Два китайских бойца устроили спарринг, но поединок закончился через несколько секунд. Проигравший заявил, что его ослепило сильное солнце и потребовал реванша.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Спорт"
Метки: Тай чи   бой   видео   интересно   мма   поединок   спорт   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
30
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
30  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
12k
Роберт Шекли 2 часа назад
Перемотал на начало поединка.
Не благодарите
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
61k
Максим 7 минут назад
2 минуты экшена и 38 минут пустоты. Результат закономерен. все эти дедушки в халатах аля мастера той или иной школы в большинстве своем шуты.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
547
Дмитрий Грачёв Полчаса назад
Теперь сам будет светить, фингалом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
sanchesS80 Полчаса назад
Минус. Задолбался на промотке искать где же самое интересное.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
abasg 48 минут назад
из серии подобных фееричных видео)))наслаждайтесь
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Валерий abasg 5 минут назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
61k
Максим abasg 4 минуты назад
Просто чувак оказался невосприимчив к силе джедая и навалял старому пердуну. Лицо надо было видеть.. он что меня ударил???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Vlad 50 минут назад
зато у него обувка красивая.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
347
Vlad 56 минут назад
Что то быстро он сдался.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Fat Lynx 59 минут назад
Этот жирдяй даже двигается так, как человек ни разу не дравшийся... Что там смотреть? Ху-е-та!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
512
neo Час назад
Однако солнце действительно светило ему в лицо
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
203
Дмитрий Час назад
Мастеров в Китае не осталось. А те что остались не мастера, а так, подмастерья.))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
AIRON_FIRST Час назад
Шикарный поединок! Напряжение и интрига до самого конца боя!))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Lovels Travel Час назад
Это он его еще пожалел )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Серега Час назад
Как то через 5 минут после "боя", проигравший стоит и лыбится, а победитель серьезный. По-моему проигравший как и все решил его вызвать, ведь он никогда не соглашается, а тут вдруг согласился, вот и пришлось показательно бой устроить, но так, после первого же удара слиться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Серега Час назад
"Спарринг оказался чрезвычайно коротким. Впрочем, обойдемся без спойлеров." - поэтому вот вам видео на 40 минут, сами ищите где там это "чрезвычайно короткое".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
216
Valeri Nikolkin Час назад
Столько потерянного времени....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
615k
Result Автор поста Valeri Nikolkin Полчаса назад
Полагаю, за это время вы бы уже теорему Ферма доказали!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Едондер пуп Час назад
Это было не солнце, а звёзды))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Валерий Час назад
Собственно ,Сюй и не очень-то сильно ему сюнул. смотреть с 27.40
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
685
bosayk 2 часа назад
Он говорил, что ушатает Али)
Он говорил, что ушатает Али)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Роман Гамзалиев 2 часа назад
Он там плакал что ли...?)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
387
... 2 часа назад
40 мин. ху.йни!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Hallo FreeSpace 2 часа назад
Да какой там еще мог быть результат ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 4 комментария
Челябинцы попытались прожить на МРОТ. «Выжили» только четверо (2 фото + видео) Челябинцы попытались прожить на МРОТ. «Выжили» только четверо (2 фото + видео) В Нур-Султане турнир ММА завершился массовой дракой В Нур-Султане турнир ММА завершился массовой дракой «Готовься, лысый!»: Александр Емельяненко показал, что будет с его соперником «Готовься, лысый!»: Александр Емельяненко показал, что будет с его соперником Боксёр проиграл бой ещё до его начала, свалившись с ринга Боксёр проиграл бой ещё до его начала, свалившись с ринга Российский боец UFC Волков рассказал о предстоящем «большом бое» Российский боец UFC Волков рассказал о предстоящем «большом бое» После победы российский боец ММА повздорил с бывшим чемпионом UFC После победы российский боец ММА повздорил с бывшим чемпионом UFC
Result

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

615917



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Два кабана сбежали с фермы и разгуливают в Раменском округе
0
0
Два кабана сбежали с фермы и разгуливают в Раменском округе
Электро против Дизеля
3
338
Электро против Дизеля
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Праздничный салат с курицей "Елочки в снегу" на Новый год 2021!
1
4
Праздничный салат с курицей "Елочки в снегу" на Новый год 2021!
Дагестанская блогерша отправила подруг на разборки с девушкой, назвавшей ее "гулящей"
0
74
Дагестанская блогерша отправила подруг на разборки с девушкой, назвавшей ее "гулящей"
Челябинцы попытались прожить на МРОТ. «Выжили» только четверо (2 фото + видео)
Челябинцы попытались прожить на МРОТ. «Выжили» только четверо (2 фото + видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Губернатор и его свита
0
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#интересно#россия#дтп#прикольные#в мире#природа#на различный вкус#автомобили#настроение
#фото#история#интересное#люди#кино#дети#разное#животные#истории#пешеход
#факты#прикол#авария#подборка#авто авария#новости#смешные#позитив#картинки#рождество

На что жалуетесь?

Вернуться