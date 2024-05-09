В Перми девочка побила мировой рекорд по отжиманиям среди женщин

Лидии Котельниковой всего 7 лет, и она же является рекордсменкой, а также одной из самых сильных девочек России.





Так вот, 5 мая этот ребенок отжался 1501 раз на краевом турнире по боевым искусствам «Кубок Пармы». Вы только вдумайтесь - 1501! И это без остановок!



