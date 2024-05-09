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В Перми девочка побила мировой рекорд по отжиманиям среди женщин

В Перми девочка побила мировой рекорд по отжиманиям среди женщин

Автор:
09 мая 2024 06:27
Сообщество : Спорт
Метки: Видео   Пермь   Спорт   отжимания   рекорд   сильный ребенок   
1279
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Ну что, фишкяне, а сколько вы раз можете отжаться? Я, к примеру, 1 раз и то наполовину :-)

Лидии Котельниковой всего 7 лет, и она же является рекордсменкой, а также одной из самых сильных девочек России.


Так вот, 5 мая этот ребенок отжался 1501 раз на краевом турнире по боевым искусствам «Кубок Пармы». Вы только вдумайтесь - 1501! И это без остановок!



Новый мировой рекорд зафиксировал Российский союз боевых искусств Пермского края.


Первоклассница уже несколько лет занимается дзюдо и серьёзно увлекается акробатикой.


У ребенка уже есть несколько рекордов по подтягиванию на турнике, а также по отжиманию на гвоздях и брусьях.


Кстати, в планке она стоит 32 минуты.

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Метки: Видео   Пермь   Спорт   отжимания   рекорд   сильный ребенок   
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7  комментариев
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5k
Горожанин Час назад
А в чем смысл? Просто померяться бессмыслеными действиями? Сила есть - ума не надо?.. А может папу девочки проверить на умственное развитие?
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190
Бывалый Трус Горожанин 47 минут назад
А может Вы ей просто завидуете? Ребёнок при деле. Чувствуется, что ей нравится.
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147k
parallax 11 минут назад
Вырастет, выйдет замуж за щупленького паренька и будет его всю жизнь охранять. ))
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5k
Overkill245 Полчаса назад
Странно, что семилетняя девочка побеждает в категории "среди женщин"
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36
олег Полчаса назад
Бессмысленные рекорды, вы же можете 1500 шагов сделать спокойно,при условии наличия ещё здорового сустава. Особенно в возрасте роста организма и мышц получается стечение биофизических параметров работы миофибрилл и нет разницы между трицепсами рук и икроножными ног.
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1k
Михаил Полчаса назад
Отлично. Осталось дотянуть этот результат до 70 лет.
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FOX98
  • Дата регистрации: 16.02.2020
  • 1136 постов (1130 в горячем)

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