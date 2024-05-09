В Перми девочка побила мировой рекорд по отжиманиям среди женщин

Ну что, фишкяне, а сколько вы раз можете отжаться? Я, к примеру, 1 раз и то наполовину :-)
Лидии Котельниковой всего 7 лет, и она же является рекордсменкой, а также одной из самых сильных девочек России.
Так вот, 5 мая этот ребенок отжался 1501 раз на краевом турнире по боевым искусствам «Кубок Пармы». Вы только вдумайтесь - 1501! И это без остановок!
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Первоклассница уже несколько лет занимается дзюдо и серьёзно увлекается акробатикой.
У ребенка уже есть несколько рекордов по подтягиванию на турнике, а также по отжиманию на гвоздях и брусьях.
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Кстати, в планке она стоит 32 минуты.
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