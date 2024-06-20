Позорный столб Задара и его задачи

Теперь, к счастью, страх и стыд, которые люди невольно испытывали при взгляде на столб позора, остались в прошлом. Как и функциональное назначение столба. Он вполне себе органично вписался в картину мира и хорошо смотрится на фоне прочих памятников древней архитектуры, заполняющих городской Римский форум третьего века – крупнейший в Хорватии. Площадь, которая когда-то была центром римской жизни в Задаре, продолжает привлекать туристов из разных стран, обеспечивая оживлённость, прибыль и заставляя хотя бы на долю секунды задуматься о том, как действовали позорные столбы.