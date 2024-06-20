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Позорный столб Задара и его задачи

Позорный столб Задара и его задачи

Автор:
20 июня 2024 12:01
Сообщество : Исторические факты
Метки: архитектура   достопримечательность   задар   колонна   наказание   памятник   площадь   позорный столб   средневековье   хорватия   
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Как вселить страх в сердце и предостеречь потенциальных преступников от совершения всяких противозаконных поступков и прочих бяк? Конечно, использовать наглядное пособие или методический материал.

Как это сделали жители хорватского города Задар. В центре которого уютно расположился этот безобидный столб. Но это только первое и обманчивое впечатление.

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На окраине старой городской площади примостился облупленный потрескавшийся столб, испещрённый сколами и пятнами, появившимися в результате многовекового противостояния стихиям. Сотни лет тому назад вид основательного столба мог довести до сердечного приступа любого нарушителя порядка – как реального, так и потенциального.

В эпоху Средневековья конструкция служила местом наказания, за что получила меткое и точное название-прозвище – столб позора. Нарушителей приковывали к нему цепями, а всем проходящим мимо вменялось осыпать наказываемых насмешками, унижать и тыкать пальцами. В отдельных случаях бедолаг, которые и не совершали каких-то совсем уж жутких преступлений, можно было даже лупить. Наказание могло быть многочасовым и даже растянуться на несколько дней. Остановиться и поглумиться над прикованным беднягой мог каждый.

Теперь, к счастью, страх и стыд, которые люди невольно испытывали при взгляде на столб позора, остались в прошлом. Как и функциональное назначение столба. Он вполне себе органично вписался в картину мира и хорошо смотрится на фоне прочих памятников древней архитектуры, заполняющих городской Римский форум третьего века – крупнейший в Хорватии. Площадь, которая когда-то была центром римской жизни в Задаре, продолжает привлекать туристов из разных стран, обеспечивая оживлённость, прибыль и заставляя хотя бы на долю секунды задуматься о том, как действовали позорные столбы.

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Метки: архитектура   достопримечательность   задар   колонна   наказание   памятник   площадь   позорный столб   средневековье   хорватия   
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Bill Час назад
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Gatsby
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