Основные виды яичницы

Наиболее популярными во всем мире считаются 5 видов этот блюда, которое чаще всего готовится на завтрак, но может подаваться и в качестве гарнира к мясу, рыбе и овощам.

Яичница-глазунья

Ее особенность в том, что яйца разбиваются на подогретую сковороду и жарятся до того момента, пока белок полностью схватится, а желток остается жидким. Главное, не пропустить этот момент. Некоторые хозяйки накрывают сковороду крышкой, другие добавляют немного воды. Еще один секрет: сковороду разогреть с растительным или сливочным маслом, а потом на 30-40 секунд переставить на холодную комфорку и только потом разбивать яйца. Но если вы любите глазунью с поджаренным донышком и хрустящими краями, выбивайте яйца сразу. Жарить надо на минимальном нагреве.

Классический вариант подачи глазуньи — с жареным беконом и гренками. Бекон отлично заменяет колбаса, а свежие овощи добавят витаминов и клетчатки.

Яичница-омлет