Яйца — ценный продукт питания, их употребляют в самом разнообразном виде — сваренные вкрутую и всмятку, жареные, в виде омлета, запеканки, яичных блинов. Самым известным блюдом, конечно, является яичница. Каждый народ имеет свой национальный рецепт яичницы с добавлением различных ингредиентов.
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Основные виды яичницы
Наиболее популярными во всем мире считаются 5 видов этот блюда, которое чаще всего готовится на завтрак, но может подаваться и в качестве гарнира к мясу, рыбе и овощам.
Яичница-глазунья
Ее особенность в том, что яйца разбиваются на подогретую сковороду и жарятся до того момента, пока белок полностью схватится, а желток остается жидким. Главное, не пропустить этот момент. Некоторые хозяйки накрывают сковороду крышкой, другие добавляют немного воды. Еще один секрет: сковороду разогреть с растительным или сливочным маслом, а потом на 30-40 секунд переставить на холодную комфорку и только потом разбивать яйца. Но если вы любите глазунью с поджаренным донышком и хрустящими краями, выбивайте яйца сразу. Жарить надо на минимальном нагреве.
Классический вариант подачи глазуньи — с жареным беконом и гренками. Бекон отлично заменяет колбаса, а свежие овощи добавят витаминов и клетчатки.
Яичница-омлет
Другое название блюда — болтунья. Готовится еще проще — яйца взбиваются в отдельной посудине, солятся и выливаются на нагретую сковороду с маслом. Есть три варианта приготовления:
- при среднем нагреве постоянно перемешивать содержимое сковороды, пока вся масса не схватится;
- готовить под крышкой в виде омлета;
- жарить без крышки на маленьком огне до румяности с одной стороны, потом перевернуть как блин и поджарить с другой стороны.
Идеальная болтунья не должна быть сухой. В качестве добавки идет все то, что и к глазунье, а еще — заранее потушенный лук. Много лука.
Яичница-пашот
Особенность этого вида приготовления в том, что белок должен быть схваченным и полностью окружать жидкий желток. При жарке такого достичь невозможно, поэтому яйца надо варить, придерживаясь определенных условий:
- Выбирать самые свежие яйца — у них густой белок.
- В небольшую кастрюльку налить литр воды и довести почти до кипения, оптимально до 90 градусов (появятся пузырьки воздуха). В кипятке белок станет очень твердым.
- Влить 2 ч.л. уксуса.
- Яйцо аккуратно разбить в мисочку или половник и опустить в воду.
- Медленно перемешать воду ложкой по кругу вдоль стенок посудины, не прикасаясь к яйцу.
- Идеальное готовое яйцо-пашот будет ровно через 2,5 минуты.
- Вынуть его половником или шумовкой и на 20-25 секунд опустить в прохладную подсоленную воду (чтобы убрать привкус уксуса).
- Переложить на тарелку, чтобы вода стекла.
За один раз рекомендуется готовить только 1 яйцо.
Есть еще один простой способ, как сварить пашот:
- мисочку застелить пищевой пленкой в два слоя;
- смазать изнутри растительным маслом;
- разбить яйцо;
- завязать пленку в виде кулечка;
- опустить в горячую воду, держать 2,5 минут.
Яичница-болоньезе
Это блюдо из итальянской кухни еще называют яичной пиццой.
Готовить так (на 1 порцию):
- 2 яйца взбить с 20 мл молока, посолить, добавить итальянские специи.
- Вылить на подогретую сковороду и на малом нагреве под крышкой жарить около 10 минут, пока омлет схватится.
- На одну половинку добавить мясной соус болоньезе — 2-3 ст.л., накрыть второй половинкой и жарить по 1 минуте с каждой стороны.
Яичница-вкладыш
Это жареные яйца, помещенные в ломтик хлеба, из которого вырезана серединка, можно брать квадратные тостовые кусочки или нарезанный батон. Серединка вырезается, оставляя около 2 см по периметру. На разогретую сковороду налить масла, поместить подготовленный хлеб и вбить в каждый кусок по яйцу. Посолить, жарить минут 7-8, пока белок схватится. Хлеб получается хрустящий, как гренки.
Кстати, вместо хлеба можно взять кружочки болгарского перца, крупного томата, кружок вареной колбасы.
Классический рецепт яичницы
Самым лучшим будет рецепт наших бабушек, кстати, очень популярный и у американских хозяек. Большой плюс, что можно сразу готовить на всю семью, чем больше сковорода, тем больше порций.
В качестве дополнения к яйцам идет копченое или свежее сало, бекон, ветчина. Для детей можно взять сосиски или вареную колбасу. Их поджарить до румяности и выбить в сковороду яйца. Уменьшить огонь до минимума, накрыть крышкой и готовить пока белок не схватится, но желток останется жидкий и ярким. Снять с огня и присыпать зеленью, лучше всего луком-перо. Или же рубленым укропом. Объеденье!
Советы по приготовлению на различных типах сковород
У каждой хозяйки есть несколько сковородок для разных целей — чугунная, из нержавеющей стали, тефлоновая, с керамогранитным или мраморным покрытием, даже стеклянная. Для приготовления яичницы оптимальным выбором будет посуда с антипригарным покрытием. Это позволит без труда извлечь готовое блюдо, не нарушив его красоты. На чугунной сковороде яйца прилипают, а с тефлоном уже мало кто пользуется из-за невозможности использовать металлические приборы. Не годятся для приготовления яиц и сковородки с дном для гриля — яйца неравномерно пропекаются и выглядят не очень аппетитно.
Варианты приготовления
Вот несколько рецептов нестандартных яичниц, которые разнообразят ваш рацион.
Яичница с овощами (помидорами, перцем, луком)
Процесс готовки займет больше времени, но оно этого стоит.
- Первым на сковороду отправляют лук, порезанный полукольцами, его тушат до полупрозрачности.
- Далее забрасывается болгарский перец и при помешивании тушится еще 8-10 минут.
- Помидоры режутся аккуратными дольками, равномерно добавляются в сковороду, мещать уже не надо. Овощи посолить.
- Далее вбиваются яйца целыми или заливается больтунья. Под крышкой на маленьком нагреве доводится до готовности.
Яичница с сыром
Все виды сыров отлично сочетаются с яйцами. Вам понравится рецепт в лаваше — не нужен будет хлеб, кусочки можно кушать как пиццу.
- Круглый лаваш поместить на дно смазанной маслом сковороды.
- 4 яйца взбить с солью, вылить на лаваш, присыпать 100 г натертого твердого сыра.
- Накрыть вторым кружком лаваша, жарить под крышкой 10 минут на маленьком огне.
- Омлет перевернуть, присыпать еще 100 г сыра, прованскими травами и томить под крышкой до готовности.
Яичница с ветчиной или беконом
Мы уже выше описали бабушкин рецепт яичницы с беконом. Но если кто-то не любит жирные блюда, бекон или сало можно пожарить отдельно, приготовить обычную глазунью и при подаче на стол добавить другие ингредиенты.
Яичница с грибами
Очень вкусный вариант для обеда или ужина. Грибы можно брать любые — дикие или шампиньоны, вешенки из магазина. А особенно вкусными получаются лисички. Их надо почистить, промыть, порезать и желательно отварить (белые и шампиньоны необязательно).
На сковородке обжарить измельченную луковицу до румяности, добавить грибы и жарить 10-15 минут, периодически помешивая. Яйца взбить в отдельной посудине с несколькими ложками молока, солью и перцем по вкусу, залить грибы. Тушить до схвачивания массы, несколько раз перемешав. Можно и не мешать, но тогда надо накрыть крышкой.
Спаначная яичница (шакшука) в средиземноморской кухне
Шакшука — блюдо арабского происхождения, это яичница на основе соуса из овощей — томата, острого или сладкого перца и лука. По желанию, в нее добавляют и другие овощи — кабачки, баклажаны, лук-порей, цветную и брокколи. Дополнить также можно отварным мясом, ветчиной, грибами.
Важно: для готовки лучше взять форму или сковороду со съемной ручкой, так как шакшука намного лучше получается в духовке.
Классический рецепт такой:
- 2 крупных сочных томата порезать кубиками.
- К нему порезать четверть луковицы, 2 зубка чеснока, небольшую луковицу, 1 болгарский перец и кусочек перчика чили, можно несколько кубиков молоденького цуккини (со шкуркой). Залить оливковым маслом (2 ст.л.), посолить, поперчить. Все перемешать и немного потомить на среднем огне.
- В овощной массе сделать ложкой углубления и вбить в них 3-4 яйца. Сверху залить 10-15 мл нежирных сливок — они не дадут желтку схватиться.
- Отправить в духовку на 7-10 минут про 180-190 градусах или же на 4-5 минут при 220, при подаче присыпать рубленой зеленью.
Японская яичница (тамагояки) с соевым соусом и мирином
Оригинальный омлет с немного непривычным для нас вкусом. Да и вид весьма непривычный — яичная смесь небольшими порция выливается на квадратную или круглую сковородку, а когда такой блин схватится, его двумя палочками или вилками скручивают в рулет и дожаривают. Получается многослойный блин, в него перед сворачиваем можно добавить любую начинку. В Японии чаще всего это обычная икра минтая, которую можно купить и у нас.
Ингредиенты для яичной массы:
- 3 яйца;
- 1 ст.л. соевого соуса;
- 0,5 ч.л. сахара или 3 ст.л. мирины (сладкое соевое вино);
- 3 ст.л. воды;
- растительное масло для смазки сковороды перед каждым блином.
Все сбить и можно приступать к жарке. Мирин можно заменить 1 ст.л. саке или обычно водки (тогда сахар обязателен).
Французский омлет с добавлением сливочного масла
Классический французский омлет имеет очень нежную текстуру внутри и румяную корочку снаружи. Подают его скрученным в трубочку, со свежими листьями салата (микс). На три яйца берется 20 г хорошего сливочного масла, соль и перец по вкусу. Яйца взбить, посолить уже готовую смесь.
Сковороду смазать маслом с помощью вилки, влить яичную смесь, на небольшом огне держать, пока низ не подрумянится, а верх в центре будет еще жидким. Далее лопаткой свернуть блин в рулет, выключить огонь и оставить его на сковороде на 3 минуты. Помытый и подсушенный салат порвать руками и на него выложить рулет.
Грех будет не вспомнить еще один французский рецепт — омлет Пуляр или зефирный. Для его приготовления белки отделить от желтков. Последние взбить с солью и перцем и вылить на смазанную маслом сковороду. А белки взбить до крутых пиков без соли, потом посолить и еще немного взбивать. Выложить пену на желтки и томить на маленьком огне без крышки, пока белок не схватится. Проверить это пальцем — если к нему ничего не прилипнет — готово. Далее омлет разрезать пополам и сложить белыми частями. Подавать с зеленью и томатами черри. Отлично идет холодным в жаркую погоду.
Это самое дорогое блюдо из яиц — в парижских ресторанах стоимость порции до 50 евро.
Источник:
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2. Пашот-это не яичница по определению. Это вареное яйцо. Даже такие простые вещи не знаешь и постишь уйхню.
4."Спаначная яичница (шакшука) в средиземноморской кухне"-это вообще отдельный п.и.з.д.е.ц
Что такое "спаначная"- я такого слова даже не знаю.
С каких пор шакшука стала относиться к средиземноморской кухне?
5. Укажи источник информации. По дебильному формату, я готово поспорить, что это дзен.