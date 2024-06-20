"Устал от неприличных шуток": как живет мужчина с самым большим в мире языком

Рекордсмен научился "увеличивать" свои показатели, экспериментируя с новыми способами наращивания мышц.
Саша Файнер из Бельгии имеет самый большой в мире язык — 17 см. Мужчине даже удалось попасть в Книгу рекордов Гиннеса. Об этом сообщается на странице Guinness World Records в Instagram*.
"Ширину его языка можно сравнить с диаметром мяча для гольфа и теннисного мяча", — указано в посте.
Обладатель титула гордится своим достижением, но пользователи сети поспешили довольно неуместно пошутить в комментариях.
- "Его жена выиграла в жизни";
- "Его партнерша, должно быть, самая счастливая";
- "Это кошмар для стоматолога".
Один пользователь отметил, что может сделать свой язык еще больше, если у него будет аллергическая реакция.
Файнер не всегда был обладателем самого большого в мире языка — в прошлом году его титул перехватил Брейдон МакКаллаф (16 см), однако рекордсмен научился "увеличивать" язык, экспериментируя с новыми способами наращивания мышц.
Источник:
- Королю хот-догов запретили участвовать в соревнованиях после того, как он стал веганом
- Лингвисты назвали 5 древнейших языков, на которых говорят по сей день
- Город в Индонезии сводит с ума корейцев
- 23 пары близнецов выпустились из одной школы
- "Китай, 3050 год": девушка рассчиталась в супермаркете своей ладонью
-И за что тебя дед Макар молодые девки любят?
-Не знаю, не знаю сказал дед Макар и облизнул свои седые брови!