"Устал от неприличных шуток": как живет мужчина с самым большим в мире языком

Саша Файнер из Бельгии имеет самый большой в мире язык — 17 см. Мужчине даже удалось попасть в Книгу рекордов Гиннеса. Об этом сообщается на странице Guinness World Records в Instagram*.

"Ширину его языка можно сравнить с диаметром мяча для гольфа и теннисного мяча", — указано в посте.

Обладатель титула гордится своим достижением, но пользователи сети поспешили довольно неуместно пошутить в комментариях.