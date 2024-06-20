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"Устал от неприличных шуток": как живет мужчина с самым большим в мире языком

"Устал от неприличных шуток": как живет мужчина с самым большим в мире языком

Автор:
20 июня 2024 11:24
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Видео   Саша Файнер   в мире   люди   особенность   фото   язык   
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Рекордсмен научился "увеличивать" свои показатели, экспериментируя с новыми способами наращивания мышц.

Саша Файнер из Бельгии имеет самый большой в мире язык — 17 см. Мужчине даже удалось попасть в Книгу рекордов Гиннеса. Об этом сообщается на странице Guinness World Records в Instagram*.

"Ширину его языка можно сравнить с диаметром мяча для гольфа и теннисного мяча", — указано в посте.

Обладатель титула гордится своим достижением, но пользователи сети поспешили довольно неуместно пошутить в комментариях.

  • "Его жена выиграла в жизни";
  • "Его партнерша, должно быть, самая счастливая";
  • "Это кошмар для стоматолога".

Один пользователь отметил, что может сделать свой язык еще больше, если у него будет аллергическая реакция.

Файнер не всегда был обладателем самого большого в мире языка — в прошлом году его титул перехватил Брейдон МакКаллаф (16 см), однако рекордсмен научился "увеличивать" язык, экспериментируя с новыми способами наращивания мышц.


"Я не болен, мне не приходилось принимать гормоны, ходить в спортзал специально для этого, но представьте, каким бы стал мой язык, если бы я это сделал!" — отметил Саша Файнер.


* Запрещены в РФ

Источник:

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Метки: Видео   Саша Файнер   в мире   люди   особенность   фото   язык   
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21k
Алексей 2 часа назад
Приходят молодые парни к старому деду и спрашивают:
-И за что тебя дед Макар молодые девки любят?
-Не знаю, не знаю сказал дед Макар и облизнул свои седые брови!
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410
Кот Чеширский 2 часа назад
Опасаюсь спросить, как он качает мышцы языка
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32k
Serg2001 2 часа назад
Ну и в чем профит? Он же у него не в длину, а в ширину... Это как постоянно кусок мяса во рту не прожёванный. Интересно, как он говорит?... Шепелявит небось...)
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IsTOPnik
  • Дата регистрации: 28.06.2015
  • 827 постов (779 в горячем)

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