Чудачества чёрных кошек и котов

Первая и такая успешная

Китайская студентка взяла с собой на пары кота

В сети появились кадры и видео из компьютерной игры про котов. Да, управлять нужно будет котами!

"Взломщик!": кот ловко открыл запертую дверь дома

Видео: кот Беляш показал всё, что он думает о сметане

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