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Старые друзья

Старые друзья

Автор:
20 июня 2024 07:26
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Пёс   в мире   дружба   животные   собака   старость   
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Автолюбитель запечатлел пожилого мужчину, помогающего своему старому пса забраться в автомобиль. Вместе держаться легче.

Вместе до конца

Добрые и в то же время грустные кадры.

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Метки: Видео   Пёс   в мире   дружба   животные   собака   старость   
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425
Maikl 47 минут назад
Здоровья и долгих лет ДРУЗЬЯМ!!!
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2k
BAMBRA 24 минуты назад
Все мои собаки и кот-негодяй (куда же без него), это не просто друзья, это члены семьи.
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11k
Клёст Полчаса назад
Зашëл специально плюсануть.
Всем нам нужно верить в добро.
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Alex Chebrikov
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3713 постов (3683 в горячем)

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