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Автолюбитель запечатлел пожилого мужчину, помогающего своему старому пса забраться в автомобиль. Вместе держаться легче.
Вместе до конца
Добрые и в то же время грустные кадры.
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