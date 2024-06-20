Самой старой женщине в мире исполняется 124 года

Бразильянка Амантина душ Сантуш Дувиргем родилась за полгода до смерти королевы Виктории. Документы женщины это подтверждают: согласно им, она родилась в 1900 году. 22 июня Амантина отпразднует свой 124-й день рождения на вечеринке, организованной для нее соцработниками.
Амантина душ Сантуш Дувиргем, также известная как донья Хулия, согласно пенсионным данным, родилась 22 июня 1900 года — ровно за шесть месяцев до смерти королевы Виктории. Это делает ее старейшим из ныне живущих людей в мире.
Дувиргем живет в Серра-Гайас, штат Парана. Ее социальный работник Хелен Кристина Перейра говорит, что у нет диабета, головных болей или высокого кровяного давления. Питается она вареными яйцами и Боло-де-Полвилью, традиционным местным пирогом из муки маниоки.
«Донья Хулия не принимает лекарств, и у нее почти нет седых волос. Она любит носить серьги и браслеты», — добавляет Хелен.
Чиновники мэрии города Тибаги в штате Кампус-Жераис-ду-Парана собираются устроить для долгожительницы специальную вечеринку 27 июня, через несколько дней после официальной даты рождения.
Хотя ее возраст признан бразильским правительством, Дона Хулия не попала в Книгу рекордов Гиннесса из-за путаницы со свидетельством о рождении. Однако ее день рождения был подтвержден заявлениями четырех человек в возрасте более 70 лет, которые знали ее не менее 20 лет.
«Донья Хулия — самая старая женщина в мире, единственное, чего не хватает, — это признания со стороны официальных рекордсменов», — заявили в мэрии год назад.
По данным бразильского новостного издания Banda B, Дувиргем провела значительную часть своей жизни на улице и была удочерена в возрасте 100 лет женщиной по имени Мария Эднир де Алмейда.
В прошлом году 123-й день рождения Дувиргем также был отмечен с размахом: власти штата Парана устроили для нее торжество в зале часовни Сан-Себастьян.
В настоящее время рекордсменом Гиннесса как самый пожилой человек в мире официально признана испанка американского происхождения Мария Браньяс Морера, которой 4 марта этого года исполнилось 117 лет.
Морера родилась в Сан-Франциско (США) в 1907 году, а в детстве переехала в Каталонию (Испания). Последние 22 года своей жизни она провела в тамошнем доме престарелых.
Морера, у которой трое детей, 11 внуков и 13 правнуков, объясняет свое долгожительство «порядком, спокойствием» и тем, что «держалась подальше от токсичных людей».
Несмотря на свой возраст, она активна в социальных сетях и увлекается игрой на фортепиано.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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А ведь судя по старой фотографи она была красивой женщиной, и что с ней сделало время..
Короче становится не по себе от мысли, что чувствует человек который пережил всех своих сверстников...
Каждый день читаешь новости о самой старой женщине в мире из книги рекордов Гинеса.
Так кто прав?