Самой старой женщине в мире исполняется 124 года

Амантина душ Сантуш Дувиргем, также известная как донья Хулия, согласно пенсионным данным, родилась 22 июня 1900 года — ровно за шесть месяцев до смерти королевы Виктории. Это делает ее старейшим из ныне живущих людей в мире.

Дувиргем живет в Серра-Гайас, штат Парана. Ее социальный работник Хелен Кристина Перейра говорит, что у нет диабета, головных болей или высокого кровяного давления. Питается она вареными яйцами и Боло-де-Полвилью, традиционным местным пирогом из муки маниоки.

«Донья Хулия не принимает лекарств, и у нее почти нет седых волос. Она любит носить серьги и браслеты», — добавляет Хелен.