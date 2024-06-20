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Самой старой женщине в мире исполняется 124 года

Самой старой женщине в мире исполняется 124 года

Автор:
20 июня 2024 11:16
Сообщество : Истории из жизни
Метки: долгожители   долгожительница   истории людей   рекорд мира   рекордный возраст   самая пожилая   самая старая   самая старая женщина в мире   
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Бразильянка Амантина душ Сантуш Дувиргем родилась за полгода до смерти королевы Виктории. Документы женщины это подтверждают: согласно им, она родилась в 1900 году. 22 июня Амантина отпразднует свой 124-й день рождения на вечеринке, организованной для нее соцработниками.


Амантина душ Сантуш Дувиргем, также известная как донья Хулия, согласно пенсионным данным, родилась 22 июня 1900 года — ровно за шесть месяцев до смерти королевы Виктории. Это делает ее старейшим из ныне живущих людей в мире.


Дувиргем живет в Серра-Гайас, штат Парана. Ее социальный работник Хелен Кристина Перейра говорит, что у нет диабета, головных болей или высокого кровяного давления. Питается она вареными яйцами и Боло-де-Полвилью, традиционным местным пирогом из муки маниоки.


«Донья Хулия не принимает лекарств, и у нее почти нет седых волос. Она любит носить серьги и браслеты», — добавляет Хелен.


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Чиновники мэрии города Тибаги в штате Кампус-Жераис-ду-Парана собираются устроить для долгожительницы специальную вечеринку 27 июня, через несколько дней после официальной даты рождения.


Хотя ее возраст признан бразильским правительством, Дона Хулия не попала в Книгу рекордов Гиннесса из-за путаницы со свидетельством о рождении. Однако ее день рождения был подтвержден заявлениями четырех человек в возрасте более 70 лет, которые знали ее не менее 20 лет.


«Донья Хулия — самая старая женщина в мире, единственное, чего не хватает, — это признания со стороны официальных рекордсменов», — заявили в мэрии год назад.


По данным бразильского новостного издания Banda B, Дувиргем провела значительную часть своей жизни на улице и была удочерена в возрасте 100 лет женщиной по имени Мария Эднир де Алмейда.


В прошлом году 123-й день рождения Дувиргем также был отмечен с размахом: власти штата Парана устроили для нее торжество в зале часовни Сан-Себастьян.


В настоящее время рекордсменом Гиннесса как самый пожилой человек в мире официально признана испанка американского происхождения Мария Браньяс Морера, которой 4 марта этого года исполнилось 117 лет.


Морера родилась в Сан-Франциско (США) в 1907 году, а в детстве переехала в Каталонию (Испания). Последние 22 года своей жизни она провела в тамошнем доме престарелых.


Морера, у которой трое детей, 11 внуков и 13 правнуков, объясняет свое долгожительство «порядком, спокойствием» и тем, что «держалась подальше от токсичных людей».


Несмотря на свой возраст, она активна в социальных сетях и увлекается игрой на фортепиано.



Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: долгожители   долгожительница   истории людей   рекорд мира   рекордный возраст   самая пожилая   самая старая   самая старая женщина в мире   
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561
Alex 2 часа назад
Не знаю, я бы не хотел бы дожить до такого возраста. Когда все твои родственники и друзья покинули этот мир, а ты остаешься обузой для внуков э.правнуков.
А ведь судя по старой фотографи она была красивой женщиной, и что с ней сделало время..
Короче становится не по себе от мысли, что чувствует человек который пережил всех своих сверстников...
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470
Dupych Час назад
Жанна Кальман единственный человек, чей документально подтверждённый возраст на момент смерти превышает 120 лет. Жанна Кальман удерживала титул «самого старого живого человека на Земле» дольше, чем любой другой долгожитель до неё более 9,5 лет. Всю жизнь прожила в родном городе и его окрестностях.

Каждый день читаешь новости о самой старой женщине в мире из книги рекордов Гинеса.
Так кто прав?
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Мультголова
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