Залетел со свистом: машина протаранила стену офиса в Ханты-Мансийске

В итоге он задним ходом въехал в офис, где в этот момент находилась девушка. Судя по видео, она чудом не пострадала.

В комментариях к посту очевидцы заявили, что за рулем автомобиля был мастер, а девушка, попавшая на видео, является владелицей того самого внедорожника.

По словам горожан, в произошедшем нет вины водителя. Вероятнее всего, сами мастера допустили ошибку во время ремонта.

«Тормоза не прокачали, вина слесарей»

«Стоп сигналы горят, вывод один: апосля ремонта непрокачка тормозов»