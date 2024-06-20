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Залетел со свистом: машина протаранила стену офиса в Ханты-Мансийске

Залетел со свистом: машина протаранила стену офиса в Ханты-Мансийске

Автор:
20 июня 2024 11:34
Сообщество : Автомир
Метки: Hyundai   Видео   ЧП   авто   машина   протаранила стену   
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Hyundai находился в автосервисе, когда все и случилось. Ремонтник за рулем авто дал задний ход и врезался в стену офиса. Там находилась девушка, которая чудом избежала травм.

Что послужило причиной ДТП — неизвестно.


Видео с места происшествия появилось в паблике «Типичный Ханты-Мансийск». По словам автора, клиент сам сел за руль, чтобы съехать с платформы подъемника.


В итоге он задним ходом въехал в офис, где в этот момент находилась девушка. Судя по видео, она чудом не пострадала.


В комментариях к посту очевидцы заявили, что за рулем автомобиля был мастер, а девушка, попавшая на видео, является владелицей того самого внедорожника.


По словам горожан, в произошедшем нет вины водителя. Вероятнее всего, сами мастера допустили ошибку во время ремонта.

«Тормоза не прокачали, вина слесарей»

«Стоп сигналы горят, вывод один: апосля ремонта непрокачка тормозов»

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Метки: Hyundai   Видео   ЧП   авто   машина   протаранила стену   
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6  комментариев
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Тимур Час назад
Стопари горят с самого начала съезда с подъемника.
Водитель уже точно ничего не мог сделать.
Просто не работали тормоза.
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8k
Neo 45 минут назад
Главное телек целый!
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12k
Дмитрий Час назад
Мужик с права обыденно так. Мол: "опять!"
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8
Влад 2 часа назад
Привет из Ханты-Мансийска.
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  • Дата регистрации: 30.09.2013
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