Залетел со свистом: машина протаранила стену офиса в Ханты-Мансийске

Hyundai находился в автосервисе, когда все и случилось. Ремонтник за рулем авто дал задний ход и врезался в стену офиса. Там находилась девушка, которая чудом избежала травм.
Что послужило причиной ДТП — неизвестно.
Видео с места происшествия появилось в паблике «Типичный Ханты-Мансийск». По словам автора, клиент сам сел за руль, чтобы съехать с платформы подъемника.
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В итоге он задним ходом въехал в офис, где в этот момент находилась девушка. Судя по видео, она чудом не пострадала.
В комментариях к посту очевидцы заявили, что за рулем автомобиля был мастер, а девушка, попавшая на видео, является владелицей того самого внедорожника.
По словам горожан, в произошедшем нет вины водителя. Вероятнее всего, сами мастера допустили ошибку во время ремонта.
«Тормоза не прокачали, вина слесарей»
«Стоп сигналы горят, вывод один: апосля ремонта непрокачка тормозов»
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Водитель уже точно ничего не мог сделать.
Просто не работали тормоза.