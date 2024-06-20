MMORPG в реальности: в Казахстане открыли первый в мире геймифицированный фитнес-клуб

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В нем люди тренируются и параллельно качают своего перса в специальном приложении.
Аватар полностью подстраивается под юзера, а уровень отслеживается через пульсометр.
Идеальный тренинг для удаленщиков.
Аватар полностью подстраивается под юзера, а уровень отслеживается через пульсометр.
Идеальный тренинг для удаленщиков.
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Метки: Спорт игры компьютерный фитнесс-клуб рпг
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Типа такого.