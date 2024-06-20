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MMORPG в реальности: в Казахстане открыли первый в мире геймифицированный фитнес-клуб

MMORPG в реальности: в Казахстане открыли первый в мире геймифицированный фитнес-клуб

Автор:
20 июня 2024 12:29
Метки: Спорт   игры   компьютерный фитнесс-клуб   рпг   
1009
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В нем люди тренируются и параллельно качают своего перса в специальном приложении.
Аватар полностью подстраивается под юзера, а уровень отслеживается через пульсометр.
Идеальный тренинг для удаленщиков.

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1  комментарий
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satra 2 часа назад
Куча какой-то яркой разноцветной хурмы и пафоса, без раскрывания самой сути. Выглядит как какой-то замороченный продукт от маркетологов и дизигнеров, которые решили прийти "в спорт".
Типа такого.
Ссылка coub.com
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dotcomma
  • Дата регистрации: 29.11.2011
  • 596 постов (616 в горячем)

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