Парень нашел рабочий способ, как привлечь внимание девушки

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Для многих парней познакомиться с девушкой, а уж тем более заинтересовать и впечатлить незнакомку, - задача не из легких. И пока большинство делают привычные и банальные действия в этом направлении, парень из ролика решил действовать внезапно и непредсказуемо, оставляя за собой интригу и множество вопросов.
Проходя мимо девушек, ужинающих на веранде в кафе, молодой человек решил без спроса угоститься блюдом одной из них. И, судя по выражению лица дамы, метод все-таки сработал.
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Прикольная постанова... но к реалу мало имеет отношения
Как познакомиться с девушкой на улице?
1. Подойти и выхватить мобильник, и сказать: "я устал ждать, пока ты закончишь разговаривать".
2. Преследовать девушку, пока она закончит разговаривать по телефону, ну это может занять километров 10, или ты за ней уедешь на другой конец города.
3. Подойти и сказать и комплимент, но скорее всего она тебя не услышит, тогда выхватить у неё из уха наушник и повторить, что ты хотел сказать.
4. Подождать, когда у неё сядет мобильник, и пока она будет доставать повербанк, попытаться успеть с ней познакомиться.
5. Столкнуться с ней, якобы случайно, чтобы упал мобильник, пока будешь его поднимать, можешь извиниться и, наконец-то, познакомиться.
6. Отобрать у неё мобильник, сказать в мобильник, что она перезвонит, нажать "отбой" и начать знакомиться.
7. Найти хакера, чтобы устроил мобильный сбой по всему городу, и тогда у вас появится возможность со многими девушками познакомиться.
8. Купить "глушилку" мобильной маленького радиуса действия, и, пока, девушка будет искать сеть, найдёт вас.
Седьмой класс, вторая четверть))