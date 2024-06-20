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Парень нашел рабочий способ, как привлечь внимание девушки

Парень нашел рабочий способ, как привлечь внимание девушки

Автор:
20 июня 2024 10:22
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Девушка   Еда   Юмор   внимание   как привлечь внимание девушки   парень   угостился   
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Для многих парней познакомиться с девушкой, а уж тем более заинтересовать и впечатлить незнакомку, - задача не из легких. И пока большинство делают привычные и банальные действия в этом направлении, парень из ролика решил действовать внезапно и непредсказуемо, оставляя за собой интригу и множество вопросов.

Проходя мимо девушек, ужинающих на веранде в кафе, молодой человек решил без спроса угоститься блюдом одной из них. И, судя по выражению лица дамы, метод все-таки сработал.

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Метки: Видео   Девушка   Еда   Юмор   внимание   как привлечь внимание девушки   парень   угостился   
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12  комментариев
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15k
..: Атеист :.. 2 часа назад
Но с вероятность 99.99% можно в ответ услышать "ты че делаешь, козел?" или типо того))
Прикольная постанова... но к реалу мало имеет отношения
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35k
Ego sum qui sum 2 минуты назад
привлечь внимание не сложно, вызвать симпатию сложнее
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2k
Тимур 3 минуты назад
Девушки в последнее время обижаются, что парни на улице с ними не знакомятся. Да знакомиться с ними, просто они не слышат или не видят. Сейчас поймёте, почему.
Как познакомиться с девушкой на улице?
1. Подойти и выхватить мобильник, и сказать: "я устал ждать, пока ты закончишь разговаривать".
2. Преследовать девушку, пока она закончит разговаривать по телефону, ну это может занять километров 10, или ты за ней уедешь на другой конец города.
3. Подойти и сказать и комплимент, но скорее всего она тебя не услышит, тогда выхватить у неё из уха наушник и повторить, что ты хотел сказать.
4. Подождать, когда у неё сядет мобильник, и пока она будет доставать повербанк, попытаться успеть с ней познакомиться.
5. Столкнуться с ней, якобы случайно, чтобы упал мобильник, пока будешь его поднимать, можешь извиниться и, наконец-то, познакомиться.
6. Отобрать у неё мобильник, сказать в мобильник, что она перезвонит, нажать "отбой" и начать знакомиться.
7. Найти хакера, чтобы устроил мобильный сбой по всему городу, и тогда у вас появится возможность со многими девушками познакомиться.
8. Купить "глушилку" мобильной маленького радиуса действия, и, пока, девушка будет искать сеть, найдёт вас.
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4k
Я дам вам парабеллум 22 минуты назад
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9k
Александр 41 минуту назад
Зовите Станиславского.
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93k
Дед Степан 42 минуты назад
Это любовь , суки
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362
Ли Харви Освальд 55 минут назад
А теперь тоже самое но чтобы на его месте был потный жиробас
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1k
DuckTales Час назад
Красиво снято
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11k
Клёст Час назад
)Школьный театр-студия художественной самодеятельности.
Седьмой класс, вторая четверть))
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2k
Иван Иванов 2 часа назад
"Сдается мне, друзья, что это была комедия"
или начало какого-нибудь тупого фильма для взрослых
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IsTOPnik
  • Дата регистрации: 28.06.2015
  • 827 постов (779 в горячем)

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