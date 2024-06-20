Парень нашел рабочий способ, как привлечь внимание девушки

Вперед за призами

Тот момент когда провинилась и пытаешься подкатить к нему

Пёс подкатил кресло к своему хозяину и составил ему компанию

Девушка жалуется, что к ней проявляют интерес парни гораздо младше нее

Парень не в восторге от нового знакомого своей девушки

Зачем тебе эта кошка? Ревнивая собака требует от хозяйки внимания