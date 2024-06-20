FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 12931 пост • 1301 подписчик подписаться
Главная > Видео > Сообщество Кино
Ресторан в Италии, посвящённый вселенной «Гарри Поттера»

Ресторан в Италии, посвящённый вселенной «Гарри Поттера»

Автор:
20 июня 2024 08:43
Сообщество : Кино
Метки: Видео   Гарри Поттер   Италия   Рим   кино   ресторан   фильм   
934
1
1

В Риме есть ресторан, посвящённый фильмам и книгам про волшебника «Гарри Поттера». Места в зале распределены по факультетам учебного заведения Хогвартс, а интерьеры повторяют сцены из фильмов.

Помимо пиц в меню можно встретить сливочное пиво и десерт «Мандрагора».

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: Видео   Гарри Поттер   Италия   Рим   кино   ресторан   фильм   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
DuckTales 46 минут назад
В Москве есть Барчик "Тайная комната" рекомендую . Не по ГП конкретно, но в стиле
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
  • 4042 поста (4038 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

799530



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Двое мужчин подрались в столичном метро из-за оскорбления пассажирки
Двое мужчин подрались в столичном метро из-за оскорбления пассажирки
«Я гражданин этой страны, она мне должна»: иноагент Максим Покровский* заявил, что приедет в Россию за деньгами
«Я гражданин этой страны, она мне должна»: иноагент Максим Покровский* заявил, что...
Набирающие популярность в сообществах
«Крушение»: стычка энд хохма
«Крушение»: стычка энд хохма
Андрей Тарковский — как начать смотреть его фильмы⁠⁠
Андрей Тарковский — как начать смотреть его фильмы⁠⁠
17 миллионов рублей и путевка в финал
17 миллионов рублей и путевка в финал
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
А вы знали?

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#Прикол#кошка#забавно#конфликт#Китай#собака#улыбнуло#сарказм
#животные#интересно#Юмор#интересное#кино#фильм#машина#сизо#Пёс#СССР
#в мире#история#кот#Ynews#позитив#повезло#полиция#новости#маразм#задержание
Как на картине: путешествие по следам великих художников Как на картине: путешествие по следам великих художников Американские горки с «мотоциклом Хагрида» из Гарри Поттера Американские горки с «мотоциклом Хагрида» из Гарри Поттера Как бы выглядел фильм «Гарри Поттер» в стиле итальянской криминальной драмы Как бы выглядел фильм «Гарри Поттер» в стиле итальянской криминальной драмы Тёмная магия: нейросеть показала персонажей из Гарри Поттера в стиле гетто Тёмная магия: нейросеть показала персонажей из Гарри Поттера в стиле гетто В Японии есть целый квартал, посвященный «Гарри Поттеру» В Японии есть целый квартал, посвященный «Гарри Поттеру» Украинскому стримеру пришлось переступить через свою гордость, чтобы пройти задание в игре Украинскому стримеру пришлось переступить через свою гордость, чтобы пройти задание в игре

На что жалуетесь?

Вернуться