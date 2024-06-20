Ресторан в Италии, посвящённый вселенной «Гарри Поттера»

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В Риме есть ресторан, посвящённый фильмам и книгам про волшебника «Гарри Поттера». Места в зале распределены по факультетам учебного заведения Хогвартс, а интерьеры повторяют сцены из фильмов.
Помимо пиц в меню можно встретить сливочное пиво и десерт «Мандрагора».
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