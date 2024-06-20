Медиум из Великобритании объяснила свою тягу к бар-хоппингу

Если вам интересно, как она стала медиумом, объяснение простое. Ее странные способности проявились около пяти лет назад после смерти ее матери и отца.

Зера говорит, что призраки весьма болтливы и бывают очень настойчивы. Их очень трудно «выключить» и легче сделать то, что они просят, чем отказаться.

«Если я пыталась не обращать на них внимания, голос говорил то же самое или становился громче и настойчивее. Когда я попадала в тот бар, куда направлял меня этот голос, я всегда знакомилась с кем-то и понимала, что мне есть что ему рассказать», — объясняет она.

«Когда я подходила к незнакомцам, реакция была неоднозначной. Иногда они были шокированы, иногда просто пугались (не все послания бывают приятными), но в большинстве случаев реакция была очень положительной».