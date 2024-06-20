Медиум из Великобритании объяснила свою тягу к бар-хоппингу

Медиум-экстрасенс из Плимута (Англия) утверждает, что каждый вечер выпивать в нескольких барах и общаться с незнакомцами ее умоляют — или заставляют — души умерших. Они говорят ей, в какое злачное место отправиться и кому передать важное послание с того света.
31-летняя Зера Флеминг признается, что ее вечера подчинены потусторонним силам — а именно, она слышит голоса умерших людей. Они толкают её на бар-хоппинг («прыгание по барам»), уговаривая допить напиток и перейти в следующее заведение. Зачем? Так она может увидеть больше их близких и передать как можно больше посланий из могилы.
По словам Зеры, ей постоянно приходится оправдываться перед своими друзьями за то, что она неожиданно меняет место встречи. Договорились встретиться в одном баре, а она почему-то оказывается в другом! Приходится говорить, что она просто передумала. А на самом деле она все это время работает почтальоном сверхъестественных сил.
Если вам интересно, как она стала медиумом, объяснение простое. Ее странные способности проявились около пяти лет назад после смерти ее матери и отца.
Зера говорит, что призраки весьма болтливы и бывают очень настойчивы. Их очень трудно «выключить» и легче сделать то, что они просят, чем отказаться.
«Если я пыталась не обращать на них внимания, голос говорил то же самое или становился громче и настойчивее. Когда я попадала в тот бар, куда направлял меня этот голос, я всегда знакомилась с кем-то и понимала, что мне есть что ему рассказать», — объясняет она.
«Когда я подходила к незнакомцам, реакция была неоднозначной. Иногда они были шокированы, иногда просто пугались (не все послания бывают приятными), но в большинстве случаев реакция была очень положительной».
По словам Зеры, ее папа и мама, которые скончались в 2019 и 2022 годах соответственно, также обладали экстрасенсорными способностями. Впервые она услышала зов из потустороннего мира через две недели после смерти отца. Он приказал ей запереть дверь, чтобы никто не проник в дом, а еще помог избежать автомобильной аварии, вовремя приказав тормозить.
Зера говорит, что общение с духами умерших не кажется ей таким уж страшным, но признается, что иногда они ее «подавляют».
Быть медиумом — дело непростое и ответственное, считает она. К счастью, большинство знакомых очень ее поддерживают, и благодаря дружескому «сарафанному радио» у нее даже появились клиенты, которые хотят пообщаться с умершими родственниками.
«Я чувствую себя очень привилегированной благодаря тому, что у меня есть этот дар и я могу помогать людям. Можете верить или нет. Но не осуждайте, пока сами не попробуете».
Так что если в баре к вам подойдёт девушка и передаст послание от покойного родственника, а потом выпьет и пойдёт дальше — это она не по своей воле, это духи с того света её заставили.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Выпьет, как я понимаю, за мой счëт?)
Как не угостить за весточку с той стороны))