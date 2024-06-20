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Женщина гуляла в никабе прямо в аквапарке, абсолютно не соблюдая дресс-код заведения

Женщина гуляла в никабе прямо в аквапарке, абсолютно не соблюдая дресс-код заведения

Автор:
20 июня 2024 09:06
Метки: Видео   аквапарк   дресс-код   конфликт   никаб   одежда   
2206
1
1

Неравнодушные люди подсказали парочке, что в России не принято так ходить.

«Охренеть! У нас так не ходят. Вы детей пугаете. Так террористы в телевизоре ходят. Не надо у нас так ходить», — обстановка в вилайете Московская область.

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Метки: Видео   аквапарк   дресс-код   конфликт   никаб   одежда   
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24  комментария
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152k
parallax Час назад
Охрана молча смотрела? Выдворить её из заведения вера не позволяла?
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780
tokol 8 минут назад
Да не понимают они слов - сразу в бубен
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3k
Igor Grishaev 9 минут назад
Да уж. Мало принять закон. Надо ещё его соблюдать и найти тех, кто бы за этим следил.
«Строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения»©
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669
IOF 13 минут назад
Ну тоесть ты, приверженец наиболее строгих мусульманских законов, притащил свою жену в место, где вы и на вас будут пялится толпы практически голых людей обоего полу.
Правоверный, а ты свою священную книгу точно не вверх ногами читал, если вообще читать умешь конечно?
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64k
Олег 16 минут назад
пингвина нужно в зоопарк сдать, а не водить по людным местам
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22k
Robin Hood 16 минут назад
Давно пора ввести ЗАПРЕТ на эти скотские накидки и педерастические бородки на всей территории
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11
Сеня 18 минут назад
Живут у нас по своим законам?
Так и наказывать их надо по ихним правилам. На площадь, суку, и палками жопу в месиво.
Ублюдки упоротые скоро реально до греха доведут...
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1k
Corkscrew 20 минут назад
Пора эту тему на законодательном уровне запрещать. Это потакание чужим традициям до добра не доведет, хотя глядя на наших чиновников становится понятно что им пох.. на все это, им лишь своя жопа была в шоколаде, а на остальных плевать.
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130
bassmas Полчаса назад
А чего, даже палкой никто не пнул?
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2k
Михаил Полчаса назад
Скинуть вместе с бородатым спутником в бассейн, нехай в мокрых тряпках ходит... Охрана конечно олени что не выставили и в принципе пустили - мало им случаев... Хотя скорее всего там такие же бородачи в охране... А вот посетителям неравнодушным, нужно было тупо ментов вызвать... за ложный вызов не притянуть, мало ли что там у нее под падолом, хрена два ее достматривали при входе, да им ожет быть вообще это и не она, а он, бородатый и крашеный, и помимо болта можно много чего спрятать там...
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175
Vincent Phillip 46 минут назад
помнится в Стамбуле, вот такой же басмач делал фото. Выставил своих четырёх жен на фоне стены в музее. Они только зыркали зенками из своих амбразур и что-то бормотали. Дома будут потом любоваться на изображения.
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43k
Сергей 47 минут назад
Баба помыться пришла, а никто её в бассейн не осмелился спихнуть, ушла не мытой.
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14k
Том Сойер 49 минут назад
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1k
Uganda 55 минут назад
Предлагаю сделать как в Турции - свобода одежды и только проституток обязать одеваться в это
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1k
DuckTales Час назад
А уже разве официально запретили так ходить ? Довольно часто в Москве вижу.
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3k
Ультратрахуил Час назад
Дурной пример подают, на них насмотрятся и в таких начнут по улицам гонять!
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Anarasius
  • Дата регистрации: 09.09.2013
  • 3917 постов (3772 в горячем)

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