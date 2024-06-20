Женщина гуляла в никабе прямо в аквапарке, абсолютно не соблюдая дресс-код заведения

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Неравнодушные люди подсказали парочке, что в России не принято так ходить.
«Охренеть! У нас так не ходят. Вы детей пугаете. Так террористы в телевизоре ходят. Не надо у нас так ходить», — обстановка в вилайете Московская область.
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«Строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения»©
Правоверный, а ты свою священную книгу точно не вверх ногами читал, если вообще читать умешь конечно?
Так и наказывать их надо по ихним правилам. На площадь, суку, и палками жопу в месиво.
Ублюдки упоротые скоро реально до греха доведут...
Равносильно наоборот - если в плавках по метро допустим шарахаться кто будет... там менты сразу повяжут... ты у них на родине погуляй полунагишом там где у нас можно...
Чую к сожалению еще не один случай нужен чтобы нездоровая толерантность была побеждена здравым смыслом...