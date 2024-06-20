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Медвежонок попал под&nbsp;колёса автомобиля

Медвежонок попал под колёса автомобиля

Автор:
20 июня 2024 10:00
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Медведь   Россия   животные   инцидент   медвежонок   
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Медвежонок неожиданно выбежал из леса и попал под машину. Инцидент произошёл на трассе между Дубной и Кимрами и был запечатлен на видео.

Момент произошедшего запечатлела камера видеорегистратора. Очевидцы сообщили, что малыш смог встать и убежать. Дальнейшая судьба животного неизвестна.

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Метки: Видео   Медведь   Россия   животные   инцидент   медвежонок   
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6  комментариев
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8k
Евгений Д Час назад
жалко мишку.
явно без последствий для него не обошлось
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1k
DuckTales Час назад
водила попал ...
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54
Sentinel DuckTales Полчаса назад
Куда попал? Штраф 60 тыс. руб.
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Себастьян Перейра
  • 3300 постов (3187 в горячем)

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