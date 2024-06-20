Медвежонок попал под колёса автомобиля

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Медвежонок неожиданно выбежал из леса и попал под машину. Инцидент произошёл на трассе между Дубной и Кимрами и был запечатлен на видео.
Момент произошедшего запечатлела камера видеорегистратора. Очевидцы сообщили, что малыш смог встать и убежать. Дальнейшая судьба животного неизвестна.
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явно без последствий для него не обошлось