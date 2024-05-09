Полицейские выстроились в «живые стены», чтобы облегчить движение транспорта и пешеходов

В Китае есть несколько праздников, которые носят общенародный, национальный характер. К таким праздникам относится 1 мая – День труда. Сотрудники китайской полиции продемонстрировали 1 мая эффектную систему регулирования дорожного движения.
Жители Китая 1 мая отметили День труда — праздник, который носит общенародный, национальный характер. Естественно, на улицах городов началось массовое скопление гуляющего и празднующего народа. Харбин (провинция Хэйлунцзян) не стал исключением, и именно там были сняты кадры, удивившие зрителей и показавшиеся им завораживающими.
Чтобы облегчить движение транспорта и предотвратить возможные ДТП, многочисленные сотрудники местной полиции не зевали и то и дело образовывали «живые стены», пропуская пешеходов через улицу или, наоборот, препятствуя выходу людей на проезжую часть. Получилось зрелище, которое и интересно смотрится, и показывает нечто весьма полезное, ведь о безопасности не стоит забывать даже в праздничные дни.
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