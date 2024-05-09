Полицейские выстроились в «живые стены», чтобы облегчить движение транспорта и пешеходов

Чтобы облегчить движение транспорта и предотвратить возможные ДТП, многочисленные сотрудники местной полиции не зевали и то и дело образовывали «живые стены», пропуская пешеходов через улицу или, наоборот, препятствуя выходу людей на проезжую часть. Получилось зрелище, которое и интересно смотрится, и показывает нечто весьма полезное, ведь о безопасности не стоит забывать даже в праздничные дни.