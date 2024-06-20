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"Вам жалко, что ли?": рысь пробралась в магазин на Камчатке и съела рыбу

"Вам жалко, что ли?": рысь пробралась в магазин на Камчатке и съела рыбу

Автор:
20 июня 2024 10:12
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Камчатка   животные   милота   новости   рыба   рысь   
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Хищная кошка проникла в торговый зал через подсобное помещение и съела запасы рыбы, хранившиеся там. Местные жители попытались прогнать рысь, но животное рычало и никого не подпускало к себе.


На место были вызваны экстренные службы, охотоведы с помощью сети отловили животное и вывезли его за пределы села, где выпустили в естественную среду обитания.


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Метки: Видео   Камчатка   животные   милота   новости   рыба   рысь   
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1k
DuckTales Час назад
Красотка
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12k
Zhora 24 минуты назад
Все котики любят рыбов! Даже лесные.
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IsTOPnik
  • Дата регистрации: 28.06.2015
  • 827 постов (779 в горячем)

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