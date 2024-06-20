"Вам жалко, что ли?": рысь пробралась в магазин на Камчатке и съела рыбу

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Хищная кошка проникла в торговый зал через подсобное помещение и съела запасы рыбы, хранившиеся там. Местные жители попытались прогнать рысь, но животное рычало и никого не подпускало к себе.
На место были вызваны экстренные службы, охотоведы с помощью сети отловили животное и вывезли его за пределы села, где выпустили в естественную среду обитания.
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