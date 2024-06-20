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Утренний ливень в Москве — только начало, синоптики обещают град, шторм и смерч

Утренний ливень в Москве — только начало, синоптики обещают град, шторм и смерч

Автор:
20 июня 2024 12:22
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По прогнозам синоптиков, сегодня на столицу обрушатся рекордные ливни, град и шторм. Ожидается шквалистый ветер порывами до 18–23 метров в секунду.
Закрыты фестивальные площадки, а владельцев ресторанов и кафе попросили не открывать летние веранды и укрепить их конструкции

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5k
Василий Афиногенов 18 минут назад
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15k
..: Атеист :.. 16 минут назад
И что? У нас с неделю-полторы назад такой дождик был, вот ночью тоже поливало, но никто из этого не делает сенсацию на всю страну. Полило и ладно.
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1k
tonic_guru 48 минут назад
Неплохо было бы написать в каком районе это было.
У нас, север, обычный дождик был.
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2k
Иван Иванов 55 минут назад
Грядки с морковкой и картошечкой у садистов-огородников дождик хорошо прольет, не надо будет поливать вечером
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35k
Ego sum qui sum 57 минут назад
На завпаде - на Пятницком шоссе был лишь небольшой дождик
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dotcomma
  • Дата регистрации: 29.11.2011
  • 596 постов (616 в горячем)

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