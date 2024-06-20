Утренний ливень в Москве — только начало, синоптики обещают град, шторм и смерч

912
1
5
По прогнозам синоптиков, сегодня на столицу обрушатся рекордные ливни, град и шторм. Ожидается шквалистый ветер порывами до 18–23 метров в секунду.
Источник:
Закрыты фестивальные площадки, а владельцев ресторанов и кафе попросили не открывать летние веранды и укрепить их конструкции
Источник:
Источник:
Источник:
Источник:
Источник:
Ссылки по теме:
- Идеальное место для любителей котиков и не только
- "Вам жалко, что ли?": рысь пробралась в магазин на Камчатке и съела рыбу
- Молодая женщина встречается одновременно с семью пенсионерами
- Как авторы трилогии фильмов "Властелин колец" создавали звук армии урук-хаев
- Парень нашел рабочий способ, как привлечь внимание девушки
Новости партнёров
реклама
У нас, север, обычный дождик был.