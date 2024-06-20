Забавная битва кота с пакетом

Большинство котиков обожают пакеты, особенно если они чрезвычайно шумные. Но котофею из этого видео явно надоело шуршать пакетами, и он даже устроил драку с одним из них. Пакет прицепился к телу пушистого, и это его не обрадовало.

Котейка стал отбиваться от своего целлофанового врага, показывая хозяину множество впечатляющих кульбитов. Избавиться от пакета коту так и не удалось, и он просто решил на время забыть об этом. Наверняка, через пару минут этот пакет ждет еще одна серьезная взбучка.