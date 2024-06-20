Забавная битва кота с пакетом

Стоит только оставить без присмотра пакет, как возле него обязательно появится кот. Об это знают все владельцы котиков. Хозяин кота запечатлел битву питомца с пакетом.
Большинство котиков обожают пакеты, особенно если они чрезвычайно шумные. Но котофею из этого видео явно надоело шуршать пакетами, и он даже устроил драку с одним из них. Пакет прицепился к телу пушистого, и это его не обрадовало.
Котейка стал отбиваться от своего целлофанового врага, показывая хозяину множество впечатляющих кульбитов. Избавиться от пакета коту так и не удалось, и он просто решил на время забыть об этом. Наверняка, через пару минут этот пакет ждет еще одна серьезная взбучка.
Источник:
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