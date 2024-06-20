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Сообщество Без кота и жизнь не та 2458 постов • 520 подписчиков подписаться
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Забавная битва кота с пакетом

Забавная битва кота с пакетом

Автор:
20 июня 2024 07:30
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Пакет   Прикол   битва   животные   кот   
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Стоит только оставить без присмотра пакет, как возле него обязательно появится кот. Об это знают все владельцы котиков. Хозяин кота запечатлел битву питомца с пакетом.

Большинство котиков обожают пакеты, особенно если они чрезвычайно шумные. Но котофею из этого видео явно надоело шуршать пакетами, и он даже устроил драку с одним из них. Пакет прицепился к телу пушистого, и это его не обрадовало.

Котейка стал отбиваться от своего целлофанового врага, показывая хозяину множество впечатляющих кульбитов. Избавиться от пакета коту так и не удалось, и он просто решил на время забыть об этом. Наверняка, через пару минут этот пакет ждет еще одна серьезная взбучка.

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Метки: Видео   Пакет   Прикол   битва   животные   кот   
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1k
Майборода Полчаса назад
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9k
perekrestok 10 минут назад
Играется котейка! Охоту изображает как и все хищники.
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236
SergVR 44 минуты назад
[мат] вертикальщик снимать бы научился
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Fidel
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3752 поста (3715 в горячем)

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