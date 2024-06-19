Кот пожаловался хозяйке на жизнь

Котики, которые любят эмоционально о чем-нибудь поболтать на своем кошачьем, всегда прекрасны, и пушистый герой этого видео тому подтверждение. Котофей решил немного погрустить, лежа в ванной, а когда хозяйка нарушила его покой, он начал забавно мяукать, будто жалуясь ей на жизнь.

Кажется, что у котейки был не самый лучший день, и он захотел, чтобы его пожалел самый близкий человек. Желательно, чтобы жалость человека выражалась не только в сочувствующем взгляде, но еще и в приятных обнимашках и почесушках, или в любимых кошачьих вкусняшках.