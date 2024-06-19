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Сообщество Без кота и жизнь не та 2453 поста • 520 подписчиков подписаться
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Кот пожаловался хозяйке на жизнь

Кот пожаловался хозяйке на жизнь

Автор:
19 июня 2024 07:24
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Прикол   Юмор   животные   кот   кошка   
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Домашний кот решил отдохнуть в ванной комнате. Питомец лёг на пол и начал жалобно мяукать, словно жалуясь на свою жизнь.

Котики, которые любят эмоционально о чем-нибудь поболтать на своем кошачьем, всегда прекрасны, и пушистый герой этого видео тому подтверждение. Котофей решил немного погрустить, лежа в ванной, а когда хозяйка нарушила его покой, он начал забавно мяукать, будто жалуясь ей на жизнь.

Кажется, что у котейки был не самый лучший день, и он захотел, чтобы его пожалел самый близкий человек. Желательно, чтобы жалость человека выражалась не только в сочувствующем взгляде, но еще и в приятных обнимашках и почесушках, или в любимых кошачьих вкусняшках.

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Метки: Видео   Прикол   Юмор   животные   кот   кошка   
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3  комментария
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4k
Вячеслав 15 минут назад
У котиков тоже бывают тяжёлые будни.
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171
PQRS 16 минут назад
Приболела животинка - надо к ветеринару отвести.
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1k
САР 21 минуту назад
Кот нашёл самое прохладное место. Жарко, вот и жалуется.
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Себастьян Перейра
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