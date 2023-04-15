15 увлекательных изображений необычных находок

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Вряд ли мы осознаём до конца, насколько много в нашем мире захватывающих вещей, которые могут ошеломить по-настоящему. В этом посте вы увидите интересные и познавательные фотографии редких находок, которыми поделились пользователи.
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5. Винокурня Bombay Sapphire Distillery (Бомбейский саффировый ликероводочный завод) спроектирована английским архитектором Томасом Хезервиком, который создал здесь уникальное место, сохранив при этом промышленный отпечаток XVIII века
9. Орехи водяного калтропа культивируются от восточной Азии до Китая из-за их необычных съедобных семенных стручков
10. Цитадель Ла-ферьер. Крепость располагается на севере Гаити, на вершине тысячеметровой горы, в 27 километрах от города Кап-Аитьен
12. Бык породы анколе - ватуси имеет одни из самых больших рогов в мире. Их длина от одного конца рога до другого может достигать 2,4 метров
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