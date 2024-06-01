Почему африканцы — лучшие бегуны на планете?

В черной Африке эволюционный отбор чаще всего велся по принципу: кто быстрее вон тут антилопу догонит, и кто потом быстрее вон от того льва убежит.

Проще говоря, у африканцев развился идеально приспособленный к бегу тип телосложения и организма.

Важный секрет успеха - более высокий (на 15-20 см) центр тяжести. Дело в том, что человек с более высоким центром тяжести опускает на землю ноги быстрее, чем тот, у кого центр тяжести ниже. То бишь, длинноногий шевелит ластами быстрее коренастого :)