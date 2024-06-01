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Почему африканцы — лучшие бегуны на планете?

Почему африканцы — лучшие бегуны на планете?

Автор:
01 июня 2024 11:32
Сообщество : Спорт
Метки: Бег   Спорт   африканцы   в мире   люди   скорость   факты   фото   
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Есть такой любопытный факт. Темнокожие очень круто бегают. Что в марафонских дистанциях лидируют, что в спринте.


Достаточно открыть список Олимпийский победителей марафонов, начиная эдак года хотя б с 2000-го, чтоб увидеть там, ммм, сплошную черную полосу :) Почти процентов девяносто ребята там могли б сыграть в любом кино о буднях Африки. Это вам не баран чихнул!

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Например, именно уроженцам африканской страны Кения принадлежит около половины всех побед в беге за последние лет десять. На самых знаменитых Бостонских и Лондонских марафонах лидеры - сплошь кенийцы Джойсилин Джепкосгей, Элиуд Кипчоге, Мэри Кейтани...

Умение отлично бегать унаследовали и исторически оказавшиеся в других частях светах потомки темнокожих невольников. Например, немало топовых бегунов среди афроамериканцев. А само имя ямайца Хуссейна Болта вообще стало нарицательным.

Но в чем же тут дело? Попробуем разобраться.

На самом деле, все довольно легко объяснимо. Африканский чепрачный шакал вот в чем тут порылся.

В черной Африке эволюционный отбор чаще всего велся по принципу: кто быстрее вон тут антилопу догонит, и кто потом быстрее вон от того льва убежит.

Проще говоря, у африканцев развился идеально приспособленный к бегу тип телосложения и организма.

Важный секрет успеха - более высокий (на 15-20 см) центр тяжести. Дело в том, что человек с более высоким центром тяжести опускает на землю ноги быстрее, чем тот, у кого центр тяжести ниже. То бишь, длинноногий шевелит ластами быстрее коренастого :)

Свою роль играют также стройное дающее меньшую нагрузку на ноги укороченное тело. Узкие лодыжки, сильные, тонкие и более длинные конечности (поручик Ржевский, молчать!).

Кстати, собственно потому из негров неважные пловцы получаются. Ибо в плавании как раз более высокий центр тяжести, утолщенное большое тело, требуются спортсмену.

У черной расы гораздо лучше выводится тепло из тела, легче усваивается кислород, чья доля в крови повышена. Лучше развиты легкие. Более продуктивный обмен веществ, наконец, сложился.

Африканцы отлично научились бегать марафоны еще и благодаря особому способу охоты - преследованием и изматыванием добычи. То есть чтоб добыть зверя, тем же масаям нужно было его сперва "забегать". По-русски говоря, физически вымотать и догнать, заставить в буквальном смысле животину замертво наземь свалиться. А для того придется многие километры пробежать самому охотнику.

Становлению среди африканцев лучших бегунов помогает ныне и такой момент - отсутствие во многих странах Африки общественного транспорта. Тот же Элиуд Кипчоге, Олимпийский чемпион по бегу из Кении, честно признавался в интервью:

  • Да мне приходилось еще в детстве час в горы до школы бежать. 15-20 километров. Никакого транспорта не было, по-другому на учебу б не добрался.

Особенности питания

Большинство африканских бегунов родом из крайне небогатых стран.

То есть, с детства не на жирных бургерах и шоколадках эти ребятишки растут, а на здоровой естественной еде. Едят рис, фрукты-овощи, иногда - мясо. А потому не страдают лишним весом.

Отлично друзья мои, разобрались с причинами быстрого бега африканцев в целом.

Однако почему же лучшие и беге именно жители Кении и соседней Эфиопии? Попробуем на примере именно Кении разобраться.

На самом деле, Кения уже внутри самой Африки уникально расположена. Этакая родинка в правой подмышке Черного континента, покрытая горами. Есть где бегунам закалиться да развернуться.

В Кении условно говоря, 2 главные столицы бега, каждая со своей специализацией. Это расположенные на горном северо-западе страны города Элдорет и Итен.

В Эльдорете растут лучшие спринтеры, бегуны на короткие дистанции. В Итене, признанной мировой столице легкой атлетики, готовятся суперские стайеры, марафонцы.

Но у обоих вышеупомянутых городов есть кое-что общее. Оба расположены в высокогорье, где постоянно ощущается разреженный воздух. Научившись бегать там при дефиците кислорода, ты потом играючи любой марафон лондонский возьмешь.

Играет свою роль и установившая традиция. В Кении уже давно сложился своеобразный культ бега - почти как в Бразилии футбола. Бегуны считаются здесь национальными героями. А в стране существует особая школа бега, где более сильные бегуны учат более слабых бегать.

Кения - страна прямо скажем, крайне бедная на работу. Особенно на хорошую, высокооплачиваемую. Бег зачастую тут единственный для местных способ вырваться из нищеты, выбиться в люди, подняться, хорошо заработать, увидеть мир наконец!

Особо никакого другого досуга в сельской глубинке Кении тоже нет. Только спорт, бег чуть ли не единственный вид развлечения. В Кении ввиду бедности страны большинстве бегунов тренируется на грунте. Это также дает важные преимущества в подготовке легкоатлетов.

Все вышеперечисленное относится и к северным соседям кенийцев эфиопам, крайне генетически да культурно к ним близким.

Любопытно, что в Кению уже начали приезжать на тренировки по бегу спортсмены из других стран - даже из Европы и Америки. Неплохих результатов добиваются.

Кстати, бегают лучше всех далеко не все 40 млн кенийцев. Топ из топов тут племя календжин (Kalenjin). Ребята, что еще с глубокой древности упарывались бегать за скотиной, своей да чужой.

Календжинцы, сразу нужно сказать, относятся к нилотам. То есть, к представителям народов Земли, что имеют пожалуй самый высокий рост за счет самых длинных ног.

Народ календжин - прирожденные пастухи. Живут выпасом скота. Дети приучаются помогать родителям пасти скотину уже лет с четырех-пяти. Тогда же и учатся бегать, быстро и долго.

И вот еще какой момент забавный. Каледжинцы очень долго не признавали никаких институтов частной собственности. И на такой коммунистической волне вполне могли утяпать у соседа-пастуха какую-нибудь его невинную заблудшую овечку. Чтоб потом с оной под мышкой убегать от разъяренного владельца.

Причем такой бег с чужими овечками вошел даже в культуру каледжин. Например, лучшим женихом тут считался парень, что более всего скотинки по чужим стадам ободрать сможет :)

В итоге каледжинцы за многие поколения научились легко пробегать в день 60-70 километров. Причем на высоте в добрых 2 тысячи метров - родина каледжин высокогорное кенийское плато Рифт-Валли. Потому эти ваши марафонские 40 км по Лондону для них - вообще растереть да плюнуть.

Сами календжин важным своим секретом выносливости называют и блюдо кенийской национальной кухни угали - крайне питательный шарик из кукурузной муки и мясного соуса с овощами.

Вот и получается, что календжин сегодня принадлежит сегодня более 3/4 лучших мировых результатов в марафоне и полумарафоне.

Кстати, лучшие из календжин в беге - представители группы нанди. Именно к нанди относился первый кенийский Олимпийский чемпион Кипчоге Кейни.

Вот так - начали кенийцы бегать за овцами, а закончили - бегом на марафонские дистанции за золотыми медалями. Вот это топчик и продвижение, я понимаю!

Впрочем, у кенийцев если с бегом все хорошо, то неважно с дисциплиной. От того немало так называемых одноразовых чемпионов, что выиграв одну-две первых медали потом просто на спорт забивают.


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Метки: Бег   Спорт   африканцы   в мире   люди   скорость   факты   фото   
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11  комментариев
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1k
Рома Час назад
А я всегда говорил что спорт это ПОЛИТИКА !
Попробуй , отстрани от соревнований ниггера за то что он просто ниггер и генетически шустрее нормального , белого человека !!!
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429
Дело 3 минуты назад
Пожалуйста, не надо мешать африканцев с афроамериканцами. Одни живут в Африке, другие давно в америке, у них корни (волос) только африканские, ХЗ в каком поколении. И спринтеров среди африканцев нет. Негры - да, но это тот же Болт (вам в одно место), который вообще откуда? Вот именно.
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20k
копатель (копаю, но могу и закапывать) Полчаса назад
А гроссмейстеры в шахматах среди негров есть? Почему?
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114
Liberman 43 минуты назад
Негры - лучшие бегуны, белые - лучшие стрелки.
Все нормально.
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4
Антон Головкин 44 минуты назад
Аффтар, выпей йаду!
Кенийских бегунов олимпийского колибра выпускает крайне малочисленное сообщество внутри страны. В масштабах Африки - это даже не капля в море.
А для пловца важен не центр тяжести, а рост и длина конечностей.
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11k
Бендер Родригес 44 минуты назад
Почему африканцы лучшие бегуны на планете? Ха! Потому что, белые - хорошо стреляют! Пара-пара- пам! Фьють!
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4k
просто Дмитрий 45 минут назад
могу ошибиться в цифрах, но существуют исследования, в результате которых выяснено ...У ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЧЕРНОЙ РАССЫ АХИЛКСОВО СУХОЖИЛИЕ В СРЕДНЕМ НА 2 САНТИМЕТРА ДЛИННЕЕ ЧЕМ У ЕВРОПИОИДОВ
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11k
Zhora 52 минуты назад
Ну так это давно известный факт, что негры всегда лучше в беге. А белые - в стрельбе.
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12k
hairov 53 минуты назад
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11k
MakDag Час назад
Надо было иметь недюжинную сноровку, чтобы убегать от пули плантатора, а затем от ку-клукс-клана.
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Infinite
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 2127 постов (2079 в горячем)

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