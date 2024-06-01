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Грустная история Юнис «Гуди» Коул и память о ней

Грустная история Юнис «Гуди» Коул и память о ней

Автор:
01 июня 2024 15:06
Сообщество : Истории
Метки: Ведьма   Нью-Гэмпшир   Хэмптон   вера   история   камень   мемориал   память   рассудок   
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Когда коллектив принимает какое-то утверждение на веру, то заставить народ передумать практически невозможно. Какую бы ерунду граждане не придумали сообща, и как бы плачевно и печально всё не закончилось.

Наглядным тому примером служит грустная история этой женщины – единственной осуждённой ведьмы в Нью-Гэмпшире.

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За несколько десятилетий до того, как в 1692 году в печально известном Салеме разгорелась настоящая война против якобы ведьм, Юнис «Гуди» (Goodwife, сокращенно Goody, было вежливой формой обращения к женщинам из низших слоёв общества) Коул уже стала самой печально известной ведьмой Нью-Гэмпшира и единственной женщиной, осуждённой за колдовство за всю историю штата. На протяжении всей её долгой и мучительной жизни и соседи, и присяжные утверждали, что Коул явно «знакома с дьяволом».

Женщина с мужем когда-то переехали из Лондона. То ли местным было заняться нечем, то ли здесь так не любили чужаков, но горожане обвиняли Коул в том, что она убивала их скот, принимала облик зверей и птиц и, конечно, общалась с дьяволом. Начиная с 1656 года, Коул трижды судили за колдовство, били плетьми, бросали в тюрьму на долгие годы и лишали гражданства.

Однако, что странно, Коул так и не была казнена. Местным нужна была игрушка для битья? Ведь женщину выпустили из тюрьмы на поруки жителей Хэмптона, которые приносили ей еду и помогали с другими повседневными делами. Супруг бедняжки к тому времени умер от болезни, а сама она уже была в возрасте. Конечно, делали это неохотно, поскольку большинство из них искренне верило в её связь с дьяволом. В 1680 году Коул умерла в возрасте восьмидесяти лет.

По одним сведениям, тело было похоронено на территории её дома, по другим – опущено в неглубокую могилу. Если верить местным преданиям, те, кто занимался погребением («добрейшие» люди) вбили в её сердце кол, прикрепив к нему подкову, чтобы предотвратить любые попытки восстать и строить козни благочестивым горожанам. Точное место захоронения было потеряно.

Когда охота на ведьм в Новой Англии закончилась, Коул постепенно стала знаменитостью местного уровня и исторической фигурой Хэмптона.

Джон Гринлиф Уиттиер, поэт, наиболее известный как автор поэмы «Снежный человек», взял легенду о Гуди Коул и расширил её, использовав как причину реального кораблекрушения у берегов Хэмптона в своей поэме «Кораблекрушение в Ривермуте». Он также использовал персонаж в поэме «Изменчивый».

В 1938 году, пытаясь привлечь внимание к прибрежному городу, Хэмптонское общество по задержанию тех, кто ложно обвинял Юнис «Гуди» Коул в знакомстве с дьяволом, восстановило гражданство женщины.

На церемонии были символически сожжены копии судебных документов Коул. Пепел планировалось захоронить под памятным камнем Юнис Коул, но в том же году на регион обрушился один из сильнейших ураганов, и планы по созданию мемориала были забыты. В течение следующих нескольких лет ходили слухи о появлении призрачной старухи, дух которой потревожили, и он жаждал мести.

И вот в 1963 году Гарольд Фернальд, житель Хэмптона, учитель и по совместительству офицер полиции, взял на себя труд установить камень на предполагаемом месте, где некогда находился домик Коул.

Пепел до сих пор хранится в местном музее. А местные стали регулярно видеть старуху в вязаной шали, которая бродит по кладбищу и рассматривает надгробия, ожидая, когда остатки бумаг, хотя бы частично обеляющих её честное имя, соединятся с её прахом. И подарят покой невинной душе, замученной коллективом наслаждавшихся своей упёртостью граждан.

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Метки: Ведьма   Нью-Гэмпшир   Хэмптон   вера   история   камень   мемориал   память   рассудок   
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Galateya
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