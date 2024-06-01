Грустная история Юнис «Гуди» Коул и память о ней

Женщина с мужем когда-то переехали из Лондона. То ли местным было заняться нечем, то ли здесь так не любили чужаков, но горожане обвиняли Коул в том, что она убивала их скот, принимала облик зверей и птиц и, конечно, общалась с дьяволом. Начиная с 1656 года, Коул трижды судили за колдовство, били плетьми, бросали в тюрьму на долгие годы и лишали гражданства.

Однако, что странно, Коул так и не была казнена. Местным нужна была игрушка для битья? Ведь женщину выпустили из тюрьмы на поруки жителей Хэмптона, которые приносили ей еду и помогали с другими повседневными делами. Супруг бедняжки к тому времени умер от болезни, а сама она уже была в возрасте. Конечно, делали это неохотно, поскольку большинство из них искренне верило в её связь с дьяволом. В 1680 году Коул умерла в возрасте восьмидесяти лет.