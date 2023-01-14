15 познавательных фотографий интересных находок

Мы всегда встречаем что-то интересное и необычное, когда путешествуем по новым местам, но в повседневной жизни нам часто не хватает времени. А мир каждый день продолжает доказывать, что вокруг всегда есть чем восхищаться. В этом посте вы увидите любопытные изображения. Взгляните!

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Этот человек нашёл невероятное скопление кварца и аквамарина. Это произошло в шахте Шигар в Пакистане летом 2019 года. Стоимость составила примерно 8 миллионов долларов 0 Источник:

Гигантский кактус Пейота 0 Источник:

Галапагосская морская игуана 0 Источник:

Нетрадиционный музей в Лондоне под названием Merrylin Cryptid Museum выставляет отрицаемые наукой образцы, такие как сохранившиеся останки фей, гномов, драконов и других мифических персонажей 0 Источник:

Предмет мебели из монет 0 Источник:

Палеонтологи, Питер Ларсон и Сью Хендриксон, позируют рядом со "Сью", тираннозавром, наиболее полным и сохранившимся из всех известных находок. Они обнаружили его случайно, во время поездки в Южную Дакоту 0 Источник:

Livraria Lello - один из старейших книжных магазинов Португалии 0 Источник:

Муса Ингенс, вид самых больших в мире банановых деревьев, растущих в лесах Папуа-Новой Гвинеи и Индонезии. Каждый плод может весить до 4 кг 0 Источник:

Бабочки пьют слезы черепах как источник натрия и других минералов 0 Источник:

Вуппертальская подвесная железная дорога (монорельсовая дорога), Германия 0 Источник:

Вот что делает 14 грамм космического мусора с цельным алюминиевым блоком, на скорости 24 тысячи километров в час 0 Источник:

Шигирский идол: старейшая резьба по дереву в мире, 12000 лет 0 Источник:

Река встречается с океаном, Ванкувер 0 Источник:

Этой яблоне Бонсай удалось вырастить яблоко 0 Источник:

Набор ножей эпохи Возрождения из кости и железа в футляре в форме форели - итальянская работа XVII век 0 Источник: