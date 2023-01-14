15 познавательных фотографий интересных находок

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Мы всегда встречаем что-то интересное и необычное, когда путешествуем по новым местам, но в повседневной жизни нам часто не хватает времени. А мир каждый день продолжает доказывать, что вокруг всегда есть чем восхищаться. В этом посте вы увидите любопытные изображения. Взгляните!
Этот человек нашёл невероятное скопление кварца и аквамарина. Это произошло в шахте Шигар в Пакистане летом 2019 года. Стоимость составила примерно 8 миллионов долларов
Нетрадиционный музей в Лондоне под названием Merrylin Cryptid Museum выставляет отрицаемые наукой образцы, такие как сохранившиеся останки фей, гномов, драконов и других мифических персонажей
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