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Девушка помогла бате на даче

Девушка помогла бате на даче

Автор:
28 мая 2024 14:01
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Девушка   Прикол   в мире   помощь   туалет   
3148
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Помочь родителям - святое дело! Героиня ролика без лишних уговоров помогла отцу на даче в нестандартном для представительниц прекрасного пола деле.

Работа сделана, родители и дочь довольны.

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Метки: Видео   Девушка   Прикол   в мире   помощь   туалет   
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30  комментариев
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16k
Александр Час назад
Не канон!!! На двери изнутри должен быть календарь с китаянкой за 1993 год!
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22k
КВТИУ-80 2 минуты назад
Кажется я догадываюсь куда именно при просмотре был направлен взгляд большиства фишкиян...
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2k
Сергей 9 минут назад
Пять раз подумаешь, прежде, чем слово поперёк сказать)))
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64k
Олег 11 минут назад
Деваха сильная, но глупая. Лом, кирпич и автомобильный домкрат будут проще и дешевле. Разве жопец засветить
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257
Йож ДонеццкиЙ 11 минут назад
Годы тренировок прошли не зря!
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20
Vincent Valentine 11 минут назад
Ух хороша будет хозяюшка.
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15k
котегRUS 18 минут назад
с такое не страшно на дискотеку сходить..))
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1k
Дмитрий 21 минуту назад
Феерично))
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8k
Евгений Д 22 минуты назад
молодец что помогла.
Но проще было бы рычагом через кирпич за низ приподнять-
и удобней и легче
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31k
Aqueronte Полчаса назад
С такой мадам ночью по подворотне гулять не страшно.
Днем страшно а ночью нет.
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5k
grigorenko vladislav Полчаса назад
А ломом поддеть? Ну па-ап! Как я тада свою изяшну фигуру в легинсах покажу? Ма-ам! Сымай давай кака я тут гламурна мадэль!
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16k
Ivan Полчаса назад
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1k
Kra 36 минут назад
хороший фигурец!... я так скажу...
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8k
перевозчик 47 минут назад
а они что унитаз хохляцкий не получили? нашему региону уже всем выдали... правда получали в военкомате и записывались через госуслуги
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7k
Сергей 47 минут назад
Ну вот зачем она повернулась
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28k
Sheir 54 минуты назад
Вот что заставляет людей в 21-м веке прозябать в таком убожестве? У меня тоже есть уличный туалет на участке- с унитазом и водой, вентиляцией, утепленный, на фундаменте. Цена вопроса мизерна по сравнению с комфортом.
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8k
Николай 56 минут назад
парням нравиться??? ну хз...
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17k
jnkbxybr Час назад
сама страшноватенькая, но вот жопа зачетная
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21k
Александр Час назад
Мощная
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43k
Сергей Час назад
Деве зачет. А батя кирпич с места сдвинул и обосрался.
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3k
Ультратрахуил Час назад
А все говорят, что тюрьма ничему не учит, вон какая помошница откинулась!
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Alex Chebrikov
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3671 пост (3636 в горячем)

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