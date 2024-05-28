Девушка помогла бате на даче

3148
1
1
Помочь родителям - святое дело! Героиня ролика без лишних уговоров помогла отцу на даче в нестандартном для представительниц прекрасного пола деле.
Работа сделана, родители и дочь довольны.
Источник:
Ссылки по теме:
- Девушка усвоила важный и болезненный урок
- Невнимательная девушка не вписалась в пейзаж
- Как не стоит открывать бутылку шампанского
- Забавные похождения блондинки, пытающейся заправить свой автомобиль
- Симпатичной девушкой стать не так уж и сложно
Новости партнёров
реклама
Но проще было бы рычагом через кирпич за низ приподнять-
и удобней и легче
Днем страшно а ночью нет.