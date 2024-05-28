Авария на миллионы: в Монте-Карло катер врезался в дорогие яхты

Скоростной катер врезался в два других судна, пришвартованных вдоль знаменитой гавани Монте-Карло во время одного из самых исторических событий в календаре "Формулы-1".
Видео, циркулирующее в социальных сетях, показывает, как моторный катер пронесся через гавань Монте-Карло, прежде чем оказаться между небольшой лодкой и суперяхтой, полной тусовщиков.
Лодка чудом остановилась на металлическом причале после того, как чуть не сбила двух прохожих.
По словам очевидцев, во время столкновения никто не пострадал, однако несколько яхт получили повреждения.
Ходят слухи, что на прошлой неделе американский пилот "Формулы-1" Логан Сарджант и его семья жили на суперяхте, которая пострадала в результате инцидента.
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Пожарные и аварийно-спасательные бригады прибыли на причал после аварии, проверили пешеходов, которым чудом удалось спастись, и отбуксировали вышедшую из-под контроля лодку с места происшествия.
Есть подозрение, что водителю катера грозит крупный штраф за ущерб в результате инцидента, произошедшего в одном из самых престижных мест мира.
Гавань Монте-Карло часто называют "площадкой для миллиардеров", поскольку большинство пришвартованных там яхт принадлежат очень богатым людям.
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