Авария на миллионы: в Монте-Карло катер врезался в дорогие яхты

Видео, циркулирующее в социальных сетях, показывает, как моторный катер пронесся через гавань Монте-Карло, прежде чем оказаться между небольшой лодкой и суперяхтой, полной тусовщиков.

Лодка чудом остановилась на металлическом причале после того, как чуть не сбила двух прохожих.



