FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1453 поста • 61 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Чрезвычайные Происшествия
Авария на миллионы: в Монте-Карло катер врезался в дорогие яхты

Авария на миллионы: в Монте-Карло катер врезался в дорогие яхты

Автор:
28 мая 2024 08:38
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Монте-Карло   авария   в мире   врезался   катер   яхта   
908
2
1

Скоростной катер врезался в два других судна, пришвартованных вдоль знаменитой гавани Монте-Карло во время одного из самых исторических событий в календаре "Формулы-1".

Видео, циркулирующее в социальных сетях, показывает, как моторный катер пронесся через гавань Монте-Карло, прежде чем оказаться между небольшой лодкой и суперяхтой, полной тусовщиков.


Лодка чудом остановилась на металлическом причале после того, как чуть не сбила двух прохожих.


По словам очевидцев, во время столкновения никто не пострадал, однако несколько яхт получили повреждения.

Ходят слухи, что на прошлой неделе американский пилот "Формулы-1" Логан Сарджант и его семья жили на суперяхте, которая пострадала в результате инцидента.

Пожарные и аварийно-спасательные бригады прибыли на причал после аварии, проверили пешеходов, которым чудом удалось спастись, и отбуксировали вышедшую из-под контроля лодку с места происшествия.

Есть подозрение, что водителю катера грозит крупный штраф за ущерб в результате инцидента, произошедшего в одном из самых престижных мест мира.

Гавань Монте-Карло часто называют "площадкой для миллиардеров", поскольку большинство пришвартованных там яхт принадлежат очень богатым людям.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Чрезвычайные Происшествия"
Метки: Видео   Монте-Карло   авария   в мире   врезался   катер   яхта   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
13k
MPEG-8 Полчаса назад
Бедные, бедные миллионеры.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
11k
vasilykopkov 11 секунд назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
GoodNeon
  • Дата регистрации: 15.06.2015
  • 2379 постов (2337 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

466700



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Участковый в Коми прошёл три километра с умирающим лосёнком на руках, чтобы спасти кроху
Участковый в Коми прошёл три километра с умирающим лосёнком на руках, чтобы спасти кроху
16 душевных кадров, доказывающих, что мир не без добрых людей
16 душевных кадров, доказывающих, что мир не без добрых людей
Набирающие популярность в сообществах
Как на самом деле выглядят зарубежные звёзды без прикрас
Как на самом деле выглядят зарубежные звёзды без прикрас
Выпущена версия Windows 11 для старых и слабых компьютеров
Выпущена версия Windows 11 для старых и слабых компьютеров
Гомеопатия - между альтерантивой и доказательностью
Гомеопатия - между альтерантивой и доказательностью
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
До слёз

Лучшие демотиваторы
Обед!

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#интересно#автомир#кот#драка#Реакция#забавно#Разное#Китай
#в мире#история#машина#факты#аварии#Россия#авто аварии#дети#красота#собака
#животные#Юмор#автомобили#Прикол#интересное#кошка#ДТП#позитив#кино#новости
Гомеопатия - между альтерантивой и доказательностью Гомеопатия - между альтерантивой и доказательностью Элитный спорткар "Ferrari" влетел в забор на улице 1905 года в Москве Элитный спорткар "Ferrari" влетел в забор на улице 1905 года в Москве Сын главы Росимущества устроил в Москве ДТП и сбежал с места аварии Сын главы Росимущества устроил в Москве ДТП и сбежал с места аварии Груженный песком самосвал протаранил «Магнит» Груженный песком самосвал протаранил «Магнит» В США поезд врезался в машину курьера Amazon В США поезд врезался в машину курьера Amazon В Техасе мужчина угнал грузовик и протаранил правительственное здание В Техасе мужчина угнал грузовик и протаранил правительственное здание

На что жалуетесь?

Вернуться