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Как мощно прокачать предплечья

Как мощно прокачать предплечья

Автор:
01 июня 2024 09:15
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Прикол   Спорт   Юмор   качок   кот   предплечья   
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Мощные и накачанные предплечья - это красиво и брутально. Хотите себе такие? Отлично, тогда записывайте программу тренировок. В спортзал записываться необязательно и закупать гантели тоже не придется.

Вам понадобится кое-кто другой.

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Метки: Видео   Прикол   Спорт   Юмор   качок   кот   предплечья   
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1  комментарий
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sgb66 Час назад
Фигня, у нас три таких тренажера, а у дочки предплечья как раньше...
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IsTOPnik
  • Дата регистрации: 28.06.2015
  • 800 постов (755 в горячем)

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