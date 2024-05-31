FISHKINET
Сообщество Аварии 8082 поста • 567 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии
Встретились на пустой дороге

Встретились на пустой дороге

Автор:
31 мая 2024 12:03
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
1722
1
1
Ночью 29 мая в Волгограде недалеко от здания городской администрации столкнулись 2 автомобиля. 19-летний водитель, управляя автомобилем Лада Приора, совершил столкновение с автомобилем Лада Гранта. По информации правоохранительных органов, в результате ДТП 20-летний пассажир автомобиля Лада Гранта был доставлен в больницу.
Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Провокатор 2 часа назад
Знаков приоритета не видно, еже ли их нет, то белый виновен.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 5 ответов
12k
Дмитрий Час назад
А кто же виноват? Не ужели и здесь будет 2 варианта?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Роберт Шекли 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Максим Макашев 2 часа назад
"белый" - виноват: у него была помеха справа. Но и НЕПОНЯТНО: куда так "тёмный" летел?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Вася 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1542 поста (1562 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

67748



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Как снимали фильм "Десять негритят": 25 интересных фактов о фильме
Как снимали фильм "Десять негритят": 25 интересных фактов о фильме
30 ночных кошмаров технических специалистов
30 ночных кошмаров технических специалистов
Набирающие популярность в сообществах
Сирота при живых родителях
Сирота при живых родителях
Как Пётр I подсадил Россию на табак
Как Пётр I подсадил Россию на табак
Российские учёные нашли способ лечить рак мозга во сне
Российские учёные нашли способ лечить рак мозга во сне
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
До слёз

Лучшие демотиваторы
Обед!

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#животные#ДТП#Прикол#фильм#интересное#Еда#Юмор#убийство
#в мире#автомобили#интересно#авто аварии#Автовсячина#инцидент#факты#нападение#новости#депутат
#машина#автомир#аварии#история#дети#собака#кино#США#позитив#необычно
Российские учёные нашли способ лечить рак мозга во сне Российские учёные нашли способ лечить рак мозга во сне Пьяный "профессионал" разнёс 4 автомобиля и автобус с людьми Пьяный "профессионал" разнёс 4 автомобиля и автобус с людьми Пьяная малолетка устроила серьёзное ДТП Пьяная малолетка устроила серьёзное ДТП Грузовик переехал ребёнка на пешеходном переходе в Москве Грузовик переехал ребёнка на пешеходном переходе в Москве Отвлёкся от дороги и разнёс булочную Отвлёкся от дороги и разнёс булочную Очень жёсткое столкновение автомобиля и электросамоката Очень жёсткое столкновение автомобиля и электросамоката

На что жалуетесь?

Вернуться