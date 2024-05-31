Встретились на пустой дороге

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Ночью 29 мая в Волгограде недалеко от здания городской администрации столкнулись 2 автомобиля. 19-летний водитель, управляя автомобилем Лада Приора, совершил столкновение с автомобилем Лада Гранта. По информации правоохранительных органов, в результате ДТП 20-летний пассажир автомобиля Лада Гранта был доставлен в больницу.
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