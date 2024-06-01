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В Тверской области двое мужчин ограбили инвалида, отняв у него продукты

В Тверской области двое мужчин ограбили инвалида, отняв у него продукты

Автор:
01 июня 2024 14:08
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Кимры   Тверская область   благотворительность   инвалид   ограбление   продукты   
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Местные жители нашли пострадавшего. чтобы купить ему продуктов и дать денег.

В г. Кимры Тверской области произошла крайне мерзкая история. Мужчина- инвалид закупился продуктами и медленно шёл домой. Т.к. долго идти ему сложно, он присел на лавочку, чтобы отдохнуть. Тут-то несчастный и стал жертвой пары негодяев, которые сначала начали над ним издеваться, а затем ограбили.




После публикации об этом вопиющем случае в местном паблике в ВК, откликнулись неравнодушные жители г. Кимры. Они купили несколько сумок продуктов и отнесли ограбленному мужчине.


В группе сообщили, что у него есть мать - тоже инвалид, и продукты лишними не будут.


А негодяев, ограбивших инвалида, нашли и заключили под стражу.

Источник:

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Метки: Видео   Кимры   Тверская область   благотворительность   инвалид   ограбление   продукты   
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23  комментария
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41k
albedo 2 часа назад
Вот очень нам не хватает в законодательстве столбов позора.
Чтобы таких негодяев к нему привязывали и каждый мог бы в них что нибудь кинуть.
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1k
Уходим отсюда 2 минуты назад
Двое кого
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172k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Полчаса назад
писес..ублюдки..сейчас что..90е годы Борьки..чтобы продукты так отбирать..тем более у инвалида
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7k
мемфрид 43 минуты назад
Отрезать им яйцы
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616
Olldd 49 минут назад
Не знаю, дойдет ли это кимрских полицаев, пишущим этим двум гопникам, статью о мелком хулиганстве. Статья для этой двоице одна:
покушении на убийство двух или более лиц совершенное группой лиц.
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738
ivandike 56 минут назад
Сломать им обоим ноги, да так что бы срослись неправильно, может дойдет до этих уродов что такое быть инвалидом
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10k
Alex Час назад
Мочить!
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17k
Совранский Час назад
Надеюсь утырки забрали с собой не только продукты, но и часть болезни потерпевшего!
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6k
Руслан Час назад
Биомусор необходимо из общества убирать. Отправить их на рудники, чтобы там и сдохли.
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224
Igor (Игорь) Руслан 58 минут назад
На рудниках обычно специалисты работают, а вот снег на южном берегу Моря Лаптевых убирать отправить можно.
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34k
Slonyash Час назад
Будем надеяться, что в тюрьме их за такое опустят. Поступок то 100% гомосексуальный.
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436
Corkscrew Час назад
"А негодяев, ограбивших инвалида, нашли и заключили под стражу."

А нужно было линчевать сразу на месте поимки.
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1k
Sumrak58100 Час назад
Полный зашквар! И никакой срок для этих ... не поможет. Что-то может быть поймут, только оказавшись на месте этого инвалида.
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8k
Умница-красавица 2 часа назад
Кимры- прибежище наркоманов и маргиналов. Хорошо что нашли инвалида и дали ему денег, надо еще найти этих ублюдков и дать им п..дюлей
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28k
Анатолий Соколов 2 часа назад
а потом они будут рассказывать что "за пакет с едой восемь лет дали!, это не правосудие а издевательство над народом" ..
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795
Шурман 2 часа назад
Моя личная просьба к Русской Общине , найдите их и накажите , очень сильно прошу .
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795
Шурман 2 часа назад
А найти этих не людей можно ? или опять всем на все пох ? . Мне честное слово больно было слушать как он плачет и судя по всему у него и другие отклонения есть . Спасибо тем кто ему принес продукты , жалко мужика
не сдается
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2157 постов (2147 в горячем)

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