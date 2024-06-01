В Тверской области двое мужчин ограбили инвалида, отняв у него продукты

Местные жители нашли пострадавшего. чтобы купить ему продуктов и дать денег.
В г. Кимры Тверской области произошла крайне мерзкая история. Мужчина- инвалид закупился продуктами и медленно шёл домой. Т.к. долго идти ему сложно, он присел на лавочку, чтобы отдохнуть. Тут-то несчастный и стал жертвой пары негодяев, которые сначала начали над ним издеваться, а затем ограбили.
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После публикации об этом вопиющем случае в местном паблике в ВК, откликнулись неравнодушные жители г. Кимры. Они купили несколько сумок продуктов и отнесли ограбленному мужчине.
В группе сообщили, что у него есть мать - тоже инвалид, и продукты лишними не будут.
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А негодяев, ограбивших инвалида, нашли и заключили под стражу.
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Чтобы таких негодяев к нему привязывали и каждый мог бы в них что нибудь кинуть.
покушении на убийство двух или более лиц совершенное группой лиц.
А нужно было линчевать сразу на месте поимки.
Считай менты их спасли.
Иначе бы порвали.