В Тверской области двое мужчин ограбили инвалида, отняв у него продукты

В г. Кимры Тверской области произошла крайне мерзкая история. Мужчина- инвалид закупился продуктами и медленно шёл домой. Т.к. долго идти ему сложно, он присел на лавочку, чтобы отдохнуть. Тут-то несчастный и стал жертвой пары негодяев, которые сначала начали над ним издеваться, а затем ограбили.