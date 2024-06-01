В Челябинской деревне Россети обрезают провода из-за неоплаты провайдером, оставляя всю деревню без интернета

Битва происходит в деревне Малково. Челябинский уроборос выглядит примерно так: Россети, недовольные тем, что им не платят за размещение, обрезают провода, которые вешает провайдер. Через пару дней провода снова появляются на столбах, затем их опять срезают.

Страдают от этого местные жители. Провайдер в деревне один, и когда проводов нет, то нет ничего: ни телевизора, ни интернета. Жители также переживают за детей: скоро ЕГЭ, а без сети подготовиться к экзаменам сложно. Чтобы разорвать этот порочный круг проводов, активисты «Народного фронта» обратились в прокуратуру.