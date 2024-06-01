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В Челябинской деревне Россети обрезают провода из-за неоплаты провайдером, оставляя всю деревню без интернета

В Челябинской деревне Россети обрезают провода из-за неоплаты провайдером, оставляя всю деревню без интернета

Автор:
01 июня 2024 11:45
Метки: Видео   Россети   интернет   конфликт   провайдер   провода   
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В Челябинской деревне идет бой за провода: Россети обрезают их, потому что провайдер не платит за размещение, и оставляют всю деревню без интернета. Провайдер вешает снова — и все начинается по кругу.

Битва происходит в деревне Малково. Челябинский уроборос выглядит примерно так: Россети, недовольные тем, что им не платят за размещение, обрезают провода, которые вешает провайдер. Через пару дней провода снова появляются на столбах, затем их опять срезают.


Страдают от этого местные жители. Провайдер в деревне один, и когда проводов нет, то нет ничего: ни телевизора, ни интернета. Жители также переживают за детей: скоро ЕГЭ, а без сети подготовиться к экзаменам сложно. Чтобы разорвать этот порочный круг проводов, активисты «Народного фронта» обратились в прокуратуру.


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Метки: Видео   Россети   интернет   конфликт   провайдер   провода   
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16  комментариев
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1k
Irena I. 59 минут назад
Полагаю, что должен быть соответствующий закон, где предусмотрен вариант беспрепядственного доступа телекоммуникационным операторам до конечного пользователя. Полагаю, что за использование столбов вообще не должно взиматься никакой платы, поскольку там нет никакой дополнительной или хоть сколько-то существенной для них нагрузки. Разумеется, должны быть регламентированы правила безопасности, технические условия и так далее, за что провайдер несёт ответственность, но не более того. Так происходит в большинстве стран Европы и Азии. Почему бы не перенять данный опыт нормальных отношений?
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7k
Атомный Крот 4 минуты назад
Раньше с детских лет учили, что "чужое трогать нельзя".

Понимаю, что провайдер, залезая на чужие столбы, просто хочет сэкономить на прокладке линии, но подозреваю, что заплатить за пользование чужими столбами ему обойдется дешевле, чем ставить свои или копать канаву под кабель. Причем сильно дешевле.

Да, конечному потребителю пользование интернетом будет стоить дороже. Но тут ничего не поделаешь - бесплатно никто работать не хочет.

Так что тут непонятно, на что рассчитывают обратившиеся к прокурору. Им же самим штрафы и выпишут.

А вообще для деревень есть мобильный интернет, где вообще не надо ничего тянуть. Есть решения с Wi-Fi доступом, где тоже не так много надо делать.

Так-то, интернетом в СНТ уже давно никого не удивишь. Причем широкополосным.
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2k
taxcop 8 минут назад
Стесняюсь спросить: Автор, вы вообще в курсе, что такое Россети? Почитайте хотя бы на их сайте о том, чем они занимаются? Это нужно для тог, чтобы не писать бред
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232
igm_1963 15 минут назад
Странная метода.
Эти необычные провайдеры не знают, абонента можно отключить. По этой логике за неоплату воды будут выкапывать трубопровод?
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5k
Горожанин 15 минут назад
Какая битва? Провайдер вор. В чём вопрос? Если автор идиот и так ставит вопрос, что Россети в чём -то не правы, что не позволяют вору воровать - то это проблемы у автора с головой и больше ничего.
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4
vlad49 Горожанин 4 минуты назад
Проблема в том, что тариф на эти столбы может быть и 500, и 1000 рублей за один в месяц. А столбов до поселка огого. Россети как монополисты во многих регионах теряют всякие берега. Давно пора установить единый государственный тариф на подобные услуги, и проблема разрешится сама собой.
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8k
Mauritanien 20 минут назад
Там слово Ростелеком присутствует? Самые конченые твари
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834
Glot Remmy 40 минут назад
Россети - это типа быдлорекетиров, что шинкуют деньги из воздуха. Повреждение телекоммуникаций является преступлением поскольку доступ к информации и связи являются важнейшими и беспрепятственными.
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1k
Стас Старицкий 48 минут назад
А за что платить? Столбы, судя по их виду,поставлены ещё при СССР, кабеля провайдера. Почему вообще такая дебильная схема? В том же ЕС существует закон, по которому по установленным соответствующими нормативами правилам провайдер имеет право их использовать. Что за дикость?
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1k
Рома 48 минут назад
ВСЁ ГЕНИАЛЬНОЕ - ПРОСТО !
Просто сажаешь рядом с столбом детей-сирот до 12 лет и они обстреливают из рогаток монтёров обрезающих провода !
Привлечь к ответственности детей нельзя и по шее дать тоже - нападение на несовершеннолетнего. )))
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10k
Alex 50 минут назад
На кол ублюдков из Россетей.
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Infinite
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