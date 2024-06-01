В Челябинской деревне Россети обрезают провода из-за неоплаты провайдером, оставляя всю деревню без интернета

В Челябинской деревне идет бой за провода: Россети обрезают их, потому что провайдер не платит за размещение, и оставляют всю деревню без интернета. Провайдер вешает снова — и все начинается по кругу.
Битва происходит в деревне Малково. Челябинский уроборос выглядит примерно так: Россети, недовольные тем, что им не платят за размещение, обрезают провода, которые вешает провайдер. Через пару дней провода снова появляются на столбах, затем их опять срезают.
Страдают от этого местные жители. Провайдер в деревне один, и когда проводов нет, то нет ничего: ни телевизора, ни интернета. Жители также переживают за детей: скоро ЕГЭ, а без сети подготовиться к экзаменам сложно. Чтобы разорвать этот порочный круг проводов, активисты «Народного фронта» обратились в прокуратуру.
Источник:
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Понимаю, что провайдер, залезая на чужие столбы, просто хочет сэкономить на прокладке линии, но подозреваю, что заплатить за пользование чужими столбами ему обойдется дешевле, чем ставить свои или копать канаву под кабель. Причем сильно дешевле.
Да, конечному потребителю пользование интернетом будет стоить дороже. Но тут ничего не поделаешь - бесплатно никто работать не хочет.
Так что тут непонятно, на что рассчитывают обратившиеся к прокурору. Им же самим штрафы и выпишут.
А вообще для деревень есть мобильный интернет, где вообще не надо ничего тянуть. Есть решения с Wi-Fi доступом, где тоже не так много надо делать.
Так-то, интернетом в СНТ уже давно никого не удивишь. Причем широкополосным.
Эти необычные провайдеры не знают, абонента можно отключить. По этой логике за неоплату воды будут выкапывать трубопровод?
у провайдера есть вариант поставить свои столбы - если ставить их на участках, то и разрешение на их установку нужно получать только у хозяина участка.
для примера - у нас в садоводстве есть "транзитная" линия 10 кВ.
идёт она по тем же опорам, что и линия 0.4 кВ, которая относится к садоводству. и эти опоры являются собственностью садоводства.
и есть договор между садоводством и сетевой компанией, что сетевая компания следит за состоянием опор, по которым проходит их высоковольтная линия.
в данный момент принят только закон о "свободном доступе к коммуникациям" в многоквартирных домах.
Просто сажаешь рядом с столбом детей-сирот до 12 лет и они обстреливают из рогаток монтёров обрезающих провода !
Привлечь к ответственности детей нельзя и по шее дать тоже - нападение на несовершеннолетнего. )))