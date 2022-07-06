15 увлекательных фотографий необычных находок

В мире полным полно интересных явлений и вещей, которые, несмотря на то, что действительно необычны, могут остаться незамеченными для большинства людей. Но к счастью есть вездесущие пользователи, которые не прочь поделиться самыми любопытными и увлекательными изображениями своих удачных находок. Взгляните!

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Спасатели в Хорватии 0 Источник:

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Груз китайского фарфора династии Мин, после самого древнего кораблекрушения у берегов Ливана, датируемого около 400 лет назад 0 Источник:

Сад в Оме, Япония 0 Источник:

Алюминиевая скульптура Хуан Янг Пинга, расположенная на берегу реки Луары во Франции 0 Источник:

Скульптура "Переосмысление" 0 Источник:

Самая большая в мире пара аметистовых жеод, Уругвай 0 Источник:

”Церковь на небесах", находится в Эфиопии. Чтобы добраться до неё, нужно подняться на вертикальную стену скалы 0 Источник:

Это просто перила 0 Источник:

Вы когда-нибудь видели цветок маракуйи? 0 Источник:

132-летняя винтовка, которая была найдена прислоненной к дереву 0 Источник:

19 августа 1961 года в Лисекиле, Швеция. Самое маловероятное дорожно-транспортное происшествие в истории: столкновение автомобиля и подводной лодки 0 Источник:

Морской слизень 0 Источник:

Шторм на Сатурне 0 Источник:

Портрет, созданный тысячами гвоздей и всего одной нитью для шитья 0 Источник:

В Ростовской области кошка выкормила ежат, у которых погибла мама 0 Источник: