15 увлекательных фотографий необычных находок

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В мире полным полно интересных явлений и вещей, которые, несмотря на то, что действительно необычны, могут остаться незамеченными для большинства людей. Но к счастью есть вездесущие пользователи, которые не прочь поделиться самыми любопытными и увлекательными изображениями своих удачных находок. Взгляните!
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Груз китайского фарфора династии Мин, после самого древнего кораблекрушения у берегов Ливана, датируемого около 400 лет назад
”Церковь на небесах", находится в Эфиопии. Чтобы добраться до неё, нужно подняться на вертикальную стену скалы
19 августа 1961 года в Лисекиле, Швеция. Самое маловероятное дорожно-транспортное происшествие в истории: столкновение автомобиля и подводной лодки
Источник:
АНТИФИШКИ
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