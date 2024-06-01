Алабамские признания в любви животным

Одни любят собак, другие обожают кошек. Третьи предпочитают попугайчиков или экзотических хамелеонов. Но ясно одно: без братьев наших меньших мир не был бы так прекрасен в своём разнообразии.
Особенно отличившимся животным устанавливают памятники. Конкретным или какому-то роду/виду. Благодарные жители Алабамы установили у себя в штате целых четыре таких посвящения. Возможно, они не самые эстетически привлекательные, но зато искренние и, что называется, от души.
В 1973 году Том Манн – знаменитый рыбак, предприниматель в области рыболовного снаряжения и телеведущий регионального телевидения, поймал окуня в озере Юфаула и почувствовал, что рыбёха-то не простая. Нет, не золотая, конечно, но особенная. Манн забрал рыбу домой, посадил её в бассейн с десятками других, назвал Лероем Брауном в честь песни Джима Кроуза, вышедшей годом ранее. Лерой отличался агрессивностью, из-за которой даже более крупные рыбы избегали его. И вскоре забияку переселили в отдельный аквариум.
Когда 20 августа 1980 года Лерой Браун умер, Манн организовал похороны любимого окуня. Губернатор Алабамы объявил день траура. Сотни людей пришли на поминальную службу, чтобы пройти мимо обитого бархатом гроба из коробки для снастей и положить в неё желейного червя. Теперь у рыбы есть мраморное надгробие и статуя, на которой выгравировано тоскливое прощание: «Большинство окуней – просто рыбы, но Лерой Браун был чем-то особенным».
Рядом с Космическим центром находится последнее пристанище беличьей обезьяны, совершившей космический полёт. В 1959 году американская космическая программа запустила в небо на 16 минут примата по кличке Мисс Бейкер. После этого ученые благополучно извлекли хвостатую путешественницу и её напарницу Мисс Эйбл из Атлантического океана.
Мисс Бейкер прожила более десяти лет в военно-морском аэрокосмическом медицинском центре в Пенсаколе, а затем умерла от почечной недостаточности. Её надгробие часто украшают бананами. Это и намёк на антигуманную и противоречивую практику отправки в космос живых существ без их согласия, и трогательный памятник обезьяне, которая выжила в этом путешествии.
Элегантный с претензий на соответствие лучшим классическим традициям памятник долгоносику, воздвигнутый в 1919 году, объект редкий и уникальный. Удивительно, но изящная скульптура воздвигнута в честь сельскохозяйственной угрозы. Вредитель, уничтожающий посевы хлопчатника, когда-то был бичом фермеров всего американского Юга и некоторых районов Мексики и Южной Америки.
Но бедствие породило несколько блестящих идей. Фермеры из Энтерпрайза, штат Алабама, которые долгое время зависели от хлопка, восприняли появление долгоносика как стимул для диверсификации своих культур. В результате выяснилось, что на тех же землях можно успешно выращивать и другие культуры, например арахис. И это привело к развитию региона и притоку денег. В 1998 году оригинальную статую повредили вандалы. Её убрали в расположенный неподалеку музей, а на её месте установили точную копию. Ценный вредитель по-прежнему находится в центре внимания.
Практика обустройства кладбищ для домашних питомцев не такая уж новая. Подобные встречаются в разных городах и странах. Но это предназначено исключительно для енотовидных собак, для представителей других видов здесь места нет.
Кладбище было основано Ки Андервудом 4 сентября 1937 года. Вот уже более 80 лет владельцы хоронят здесь своих собак, посвящая питомцам нежные эпитафии, вырезанными на дереве, металле и камне. Кладбище – это сам по себе большой памятник любви и дружбы между людьми и их пушистыми питомцами.
Источник:
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