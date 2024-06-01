Алабамские признания в любви животным

Но бедствие породило несколько блестящих идей. Фермеры из Энтерпрайза, штат Алабама, которые долгое время зависели от хлопка, восприняли появление долгоносика как стимул для диверсификации своих культур. В результате выяснилось, что на тех же землях можно успешно выращивать и другие культуры, например арахис. И это привело к развитию региона и притоку денег. В 1998 году оригинальную статую повредили вандалы. Её убрали в расположенный неподалеку музей, а на её месте установили точную копию. Ценный вредитель по-прежнему находится в центре внимания.