Заводчанка показала, как проходит её рабочий день

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Девушка, которая уже шесть лет работает на автомобильном заводе, показала, как проходит её рабочий день. Сделала она это после того, как комментаторы не поверили, что она может трудиться на заводе.
Девушка специально уточнила, что волосы она распустила только для видео.
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В остальном очень симпатичная девушка, занимается хорошим делом. Как и сотни тысяч девушек и женщин у нас в стране и по всему миру. Кстати именно на автозаводах процент женщин в штате совсем не мал. Есть манипуляции, которые не требуют приложения титанических усилий, но требуют больше усидчивости и аккуратности, что женщинам, что уж говорить, свойственно больше, чем нам, мужикам. Удачи ей и карьерного роста
Только вот волосы надо завязать, особенно если крутящий инструмент используешь.
Мне ни за что не променять
Ту заводскую проходную,
Что в люди вывела меня.
(с) Алексей Фатьянов