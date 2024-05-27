FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 8895 постов • 1067 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Жить в России
Заводчанка показала, как проходит её рабочий день

Заводчанка показала, как проходит её рабочий день

Автор:
27 мая 2024 10:36
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Девушка   Россия   завод   работа   рабочий день   
2053
1
1

Девушка, которая уже шесть лет работает на автомобильном заводе, показала, как проходит её рабочий день. Сделала она это после того, как комментаторы не поверили, что она может трудиться на заводе.

Девушка специально уточнила, что волосы она распустила только для видео.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Видео   Девушка   Россия   завод   работа   рабочий день   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
41k
АнтонПолднев Час назад
НАДЕВАЮ перчатки.
В остальном очень симпатичная девушка, занимается хорошим делом. Как и сотни тысяч девушек и женщин у нас в стране и по всему миру. Кстати именно на автозаводах процент женщин в штате совсем не мал. Есть манипуляции, которые не требуют приложения титанических усилий, но требуют больше усидчивости и аккуратности, что женщинам, что уж говорить, свойственно больше, чем нам, мужикам. Удачи ей и карьерного роста
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Semёn 13 минут назад
Нормальная девушка, нормальная работа! Можно больше вот таких постов про нормальных людей...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Chuna Полчаса назад
Побольше бы таких видео, а не тупых дур рекламирующих собственные жопы...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
759
solosolovov 44 минуты назад
В общем молодец. Из замечаний: 1. Приём пищи в необорудованных местах. 2. Средств защиты глаз нет. 3. К молотку тоже есть вопросы. 4. Спец.одежда - где штаны? Обувь не по правилам. Шуруповер аккумулятор ный, энергетику респект, таким можно везде работать. Кнопки на ящику с права не подписаны.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Станислав 44 минуты назад
Красавица, комсомолка!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Autumn2015 47 минут назад
На моём большом металлургическом заводе женщин половина, хотя лет 30 назад было не больше 10%, женщины буквально везде, на волочилке-канатке на мелких диаметрах сплошь женщины, крановщицы, на погрузке, упаковке, контролёры и лаборанты, станочницы, технологи и всякие ИТР.... Раз заходили по работе к начальнику цеха во время совещания - больше половины мастеров - женщины, а мастер это руководитель над 40-60 рабочими, начальник сказал, что мужчины не хотят идти на эту работу - слишком много ответственности, ТБ, трудовой кодекс, материальная ответственность , много отчётности.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Regerald 51 минуту назад
Молодец, моё уважение работящим людям.
Только вот волосы надо завязать, особенно если крутящий инструмент используешь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
39k
Dobry vojak Svejk 52 минуты назад
И красивая, ко всему прочему )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Wadim 52 минуты назад
Я не хочу судьбу иную,
Мне ни за что не променять
Ту заводскую проходную,
Что в люди вывела меня.

(с) Алексей Фатьянов
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Alex Час назад
Уважуха!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
banzai7 Час назад
Респект.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
  • 3987 постов (3981 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

796046



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Не пора ли им всем дать пинка?»: депутат Госдумы рассказал о «борзости» приезжих
«Не пора ли им всем дать пинка?»: депутат Госдумы рассказал о «борзости» приезжих
«Взять под стражу в зале суда»: начальника столичного миграционного отдела ОМВД отправили в колонию на 9 лет
«Взять под стражу в зале суда»: начальника столичного миграционного отдела ОМВД...
Набирающие популярность в сообществах
С добрым утром
С добрым утром
Родина российского культуризма
Родина российского культуризма
Можно ли доверять альтернативе в виде гомеопатии?
Можно ли доверять альтернативе в виде гомеопатии?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
На случай обезъёживания

Лучшие демотиваторы
Показалось...

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#СССР#Россия#кот#Прикол#удивительно#фильм#красота#дети
#в мире#люди#Юмор#забавно#девушки#новости#собака#Китай#конфликт
#животные#интересно#факты#полиция#школа#кино#сарказм#Япония#кошка
Можно ли доверять альтернативе в виде гомеопатии? Можно ли доверять альтернативе в виде гомеопатии? Отличные условия работы Отличные условия работы Сотрудник МЧС спас девушку, которая решила покончить с собой Сотрудник МЧС спас девушку, которая решила покончить с собой Неравнодушный мужчина отговорил девушку прыгать с балкона Неравнодушный мужчина отговорил девушку прыгать с балкона Позитивная девушка с колонкой завела толпу в Москве Позитивная девушка с колонкой завела толпу в Москве Момент нападения на жительницу Воронежа в подъезде попал на видео Момент нападения на жительницу Воронежа в подъезде попал на видео

На что жалуетесь?

Вернуться