15 сантиметров по мнению женщин

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Парень подошёл к незнакомым девушкам и женщинам и попросил их "отмотать" на рулетке 15 сантиметров. Цифры при этом представительницы прекрасного пола не видели.
Чем старше, тем точнее?
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"принимая среднестатистическую длинну мужского полового члена за 12см и среднестатистическую глубину женского влагалища за 15см, можно калькулировать, что среднегодовой недо..б по РФ составляет таким образом от 10 до 40 млн.км..."
Матерые ))))))))))