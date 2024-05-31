FISHKINET
Сообщество Юмор 18923 поста • 3690 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Юмор
15 сантиметров по мнению женщин

15 сантиметров по мнению женщин

Автор:
31 мая 2024 14:21
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Прикол   девушки   женщины   ожидание и реальность   рулетка   
2597
1
1

Парень подошёл к незнакомым девушкам и женщинам и попросил их "отмотать" на рулетке 15 сантиметров. Цифры при этом представительницы прекрасного пола не видели.

Чем старше, тем точнее?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Видео   Прикол   девушки   женщины   ожидание и реальность   рулетка   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
20  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
fkamash Час назад
Опыт не пропьешь!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Vacony 2 минуты назад
.мм... есть еще шансы !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
GROMOZEKA 7 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Василий Афиногенов 11 минут назад
видно что постанова-он большим пальцем у взрослых зажимает рульку.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
hhwost 12 минут назад
докладчик, скучным официальным голосом:
"принимая среднестатистическую длинну мужского полового члена за 12см и среднестатистическую глубину женского влагалища за 15см, можно калькулировать, что среднегодовой недо..б по РФ составляет таким образом от 10 до 40 млн.км..."
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Доктор 18 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
369
Абвгд Еёжзиклмн Полчаса назад

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
63k
Андрей Полчаса назад
Офицерская линейка - это 20 см. Примерный размер её всем известен. А вот такое - это если верить своему парню на слово о размере причиндала его ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40k
Андрей Иванов 41 минуту назад
А средняя глубина - 13 см. И вот зачем вам 25 после этого? (и диаметр от длины не зависит)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
котегRUS 44 минуты назад
а вот 23 см - все угадали бы точно..))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
370
Corkscrew 50 минут назад
"Чем старше, тем точнее?"

Матерые ))))))))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Zемляк 55 минут назад
Правильно тянули рулетку те, у кого парень честный
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
livaneth Час назад
А сам на камеру сколько отмотает?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
  • 3997 постов (3991 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

796704



Другие посты автора
Популярное в сообществах
15 дизайнеров, заслуживающих аплодисментов за свою креативность
15 дизайнеров, заслуживающих аплодисментов за свою креативность
30 ночных кошмаров технических специалистов
30 ночных кошмаров технических специалистов
Набирающие популярность в сообществах
Сирота при живых родителях
Сирота при живых родителях
Феноменальный Александр Николаевич Волков
Феноменальный Александр Николаевич Волков
Российские учёные нашли способ лечить рак мозга во сне
Российские учёные нашли способ лечить рак мозга во сне
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
До слёз

Лучшие демотиваторы
Обед!

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#животные#авто аварии#Автовсячина#инцидент#Еда#факты#США#кино
#в мире#автомир#ДТП#интересно#история#нападение#фильм#Юмор#позитив#кот
#машина#люди#аварии#Прикол#дети#собака#интересное#убийство#новости#полиция
Российские учёные нашли способ лечить рак мозга во сне Российские учёные нашли способ лечить рак мозга во сне Попытки девушек выбраться из бассейна Попытки девушек выбраться из бассейна 5 секретов счастья для парней 5 секретов счастья для парней Ценительницы искусства на прогулке Ценительницы искусства на прогулке Девушки решили проверить свою гибкость Девушки решили проверить свою гибкость Девушки нашли с хряком общий язык Девушки нашли с хряком общий язык

На что жалуетесь?

Вернуться