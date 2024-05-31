Ржавую Chevrolet Camaro 1969 из коллекции Пола Уокера продадут на аукционе

Купе сошло с конвейера в исполнении Z28 с опциональным пакетом RS (Rally Sport). В первом поколении Camaro Z28 оснащался 4,9-литровым V8 с паспортной мощностью 290 л.с. (принято считать, что она была занижена) и четырёхступенчатой «механикой».



Версия Z28 позиционировалась как готовая к гонкам, поэтому двигатель сопровождался переработанной подвеской, дисковыми тормозами с усилителем и особыми колёсами на 15 дюймов. Пакет RS предусматривал скрытые фары, иные фонари и оригинальную отделку кузова.



Аукционисты утверждают, что Camaro продаётся с полностью оригинальными номерными агрегатами. Судя по фото, в реставрации нуждаются не только кузов, но и моторный отсек и интерьер, хотя салон купе в относительно хорошем состоянии.



После гибели Пола Уокера в 2013 году автомобиль был возвращён прежнему владельцу, коллекционеру Мерлу Дюпри, но сейчас принадлежит компании Solo Speed Shop. По всей видимости, спорткар выставлен на продажу «под восстановление», хотя не исключено, что покупатель решит сохранить Camaro в нынешнем состоянии как память об увлечении актёра.