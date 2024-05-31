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Ржавую Chevrolet Camaro 1969 из коллекции Пола Уокера продадут на аукционе

Ржавую Chevrolet Camaro 1969 из коллекции Пола Уокера продадут на аукционе

Автор:
31 мая 2024 14:28
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Аукцион   Пол Уокер   Форсаж   авто   автомир   автомобили   машина   
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В августе аукцион Mecum ввыставит на торги Chevrolet Camaro 1969 года. На фотографиях купе выглядит полуразрушенным, однако причиной этого назван незавершённый процесс реставрации. До 2013 года восстановлением автомобиля занимались знаменитый актёр Пол Уокер, известный по фильму «Форсаж», и его друг Роджер Родас.
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Метки: Автовсячина   Аукцион   Пол Уокер   Форсаж   авто   автомир   автомобили   машина   
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Добрый Бабайка
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