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Спустя 3000 лет найден саркофаг Рамсеса II

Спустя 3000 лет найден саркофаг Рамсеса II

Автор:
01 июня 2024 11:04
Сообщество : Наука
Метки: Рамсес II   абидос   египет   находка   саркофаг   фараон   
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Саркофаг, принадлежавший самому могущественному фараону Древнего Египта, был спрятан под полом храмового комплекса в Абидосе.

Изначально в саркофаге были найдены останки верховного жреца, однако эксперты пришли к выводу, что место захоронения использовалось дважды.

Египтолог Фредерик Пайродо, преподаватель и научный сотрудник Университета Сорбонны во Франции, изучил гранитный фрагмент саркофага, обнаруженный в Абидосе в 2009 году. Он обнаружил картуш (символ власти) Рамсеса II и гравировку Книги врат - заупокойный текст.

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"Картуш содержит коронационное имя Рамсеса II, но оно было скрыто из-за состояния камня и второй гравировкой, добавленной для жреца", - говорит Пайродо.

Тело фараона хоронилось в древности несколько раз из-за грабителей могил.

Археологам давно известно, что Рамсес II был похоронен в золотом гробу, но его украли. Тело правителя поместили в два саркофага - из алебастра и гранита.


Рамсес II был самым могущественным и знаменитым правителем Древнего Египта. Он возглавил несколько военных походов и расширил империю, которая простиралась от Сирии на востоке до Нубии на юге.

Во время правления Рамсеса II (с 1279 по 1213 год до н. э.) были возведены знаменитые статуи и здания, что ознаменовало последний пик имперского могущества Египта.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Рамсес II   абидос   египет   находка   саркофаг   фараон   
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Fuchsia
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