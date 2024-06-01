Спустя 3000 лет найден саркофаг Рамсеса II

Рамсес II был самым могущественным и знаменитым правителем Древнего Египта. Он возглавил несколько военных походов и расширил империю, которая простиралась от Сирии на востоке до Нубии на юге.

Во время правления Рамсеса II (с 1279 по 1213 год до н. э.) были возведены знаменитые статуи и здания, что ознаменовало последний пик имперского могущества Египта.