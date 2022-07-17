17 любопытных изображений необычных находок

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Мир никогда не перестанет поражать нас и преподносить сюрприз за сюрпризом. В этом посте вы увидите увлекательные фотографии различных редкостей, которые кому-то посчастливилось увидеть лично. Взгляните!
Каменный лес Шилин, Китай. 500 квадратных метров известняковых образований. Их сформировали 270 миллионов лет эрозии
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Коридор Корбетов расположен в предгорье Гималаев. Вход на трассу очень крутой, окружен скалами и имеет ширину три метра
Церковь Святого Георгия, Эфиопия. Полностью вырезана из скальной породы, крыша находится на уровне земли
Сигирия, древняя скалистая крепость, расположенная на севере района Матале, Центральная провинция, Шри-Ланка
Источник:
АНТИФИШКИ
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