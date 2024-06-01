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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1463 поста • 61 подписчик подписаться
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В полку сумасшедших прибыло: мужчина забавы ради кидал камни в проезжающие автомобили

В полку сумасшедших прибыло: мужчина забавы ради кидал камни в проезжающие автомобили

Автор:
01 июня 2024 10:23
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   америка   камни   метал камни в проезжающие автомобили   мотоцикл   неадекват   
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На кадрах из соцсетей видно, как мужчина задумчиво кидает камни на автостраду. На один из булыжников наехал мотоциклист: потерял управление и рухнул с искрящегося транспорта.

Пострадавший встал и отошел от места ДТП. Еще у нескольких авто спустило колеса. Сам любитель метать камни скрылся с места происшествия,.

Источник:

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Метки: Видео   америка   камни   метал камни в проезжающие автомобили   мотоцикл   неадекват   
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1  комментарий
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Ультратрахуил 40 минут назад
Надо для баланса разрешить проезжающим отстреливаться!
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Infinite
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 2126 постов (2079 в горячем)

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