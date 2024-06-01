В полку сумасшедших прибыло: мужчина забавы ради кидал камни в проезжающие автомобили

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На кадрах из соцсетей видно, как мужчина задумчиво кидает камни на автостраду. На один из булыжников наехал мотоциклист: потерял управление и рухнул с искрящегося транспорта.
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