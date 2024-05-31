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Сообщество Без кота и жизнь не та 2414 постов • 517 подписчиков подписаться
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Кот "станцевал" от нетерпения

Кот "станцевал" от нетерпения

Автор:
31 мая 2024 07:20
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Прикол   в мире   животные   корм   кот   кошка   
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Нетерпеливый кот бросился к миске, в которую хозяйка вываливала корм. Однако добраться до еды оказалось не так уж и просто.

Котики не отличаются терпеливостью и смирением, особенно, когда дело касается еды. По их мнению, вкусняшки должны готовиться, подаваться и поглощаться незамедлительно, а иначе, судя по нервозному ожиданию кота из этого видео, обязательно случится что-то плохое. Правда, никто не знает, что именно.

В любом случае, смотреть на пушистиков, теряющих терпение, довольно весело. И котофей из ролика тому подтверждение. Его забавные пляски, сопровождающиеся не менее забавной музыкой, способны зарядить позитивом на целый день.

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Метки: Видео   Прикол   в мире   животные   корм   кот   кошка   
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3  комментария
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4k
Вячеслав Час назад
Кот застрял и пытался вылезти, как мог. Вот и весь танец
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8k
Евгений Д 8 минут назад
Не фиг издеваться над котом !
Отдельно в миску положить корм
и потом миску коту дать есть-и проблем никаких
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2k
Алекс 20 минут назад
норм
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Dobriy drug
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3299 постов (3240 в горячем)

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