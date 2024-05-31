Кот "станцевал" от нетерпения

Котики не отличаются терпеливостью и смирением, особенно, когда дело касается еды. По их мнению, вкусняшки должны готовиться, подаваться и поглощаться незамедлительно, а иначе, судя по нервозному ожиданию кота из этого видео, обязательно случится что-то плохое. Правда, никто не знает, что именно.

В любом случае, смотреть на пушистиков, теряющих терпение, довольно весело. И котофей из ролика тому подтверждение. Его забавные пляски, сопровождающиеся не менее забавной музыкой, способны зарядить позитивом на целый день.