Кот "станцевал" от нетерпения

Нетерпеливый кот бросился к миске, в которую хозяйка вываливала корм. Однако добраться до еды оказалось не так уж и просто.
Котики не отличаются терпеливостью и смирением, особенно, когда дело касается еды. По их мнению, вкусняшки должны готовиться, подаваться и поглощаться незамедлительно, а иначе, судя по нервозному ожиданию кота из этого видео, обязательно случится что-то плохое. Правда, никто не знает, что именно.
В любом случае, смотреть на пушистиков, теряющих терпение, довольно весело. И котофей из ролика тому подтверждение. Его забавные пляски, сопровождающиеся не менее забавной музыкой, способны зарядить позитивом на целый день.
Источник:
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Отдельно в миску положить корм
и потом миску коту дать есть-и проблем никаких