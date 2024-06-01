Хочется дунуть

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Всем привет! Меня зовут Мария. Это мой первый пост тут и я не уверена что пишу его правильно, но все же попробую. Я мастер из Санкт-Петербурга. Мое хобби - это мои одуванчиковые украшения. Броши и даже серьги и кольца. Маленькие, большие, разных цветов ❤️
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Одуванчик в росе в размере «мини»
Это наверное мой самый любимый одуванчик. Его размер около 6 см. Роса никогда не высохнет ❤️
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