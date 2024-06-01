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Хочется дунуть

Хочется дунуть

Автор:
01 июня 2024 15:28
Метки: для женщин   лето   ручная работа   стильная   украшения   цветы   
328
7

Всем привет! Меня зовут Мария. Это мой первый пост тут и я не уверена что пишу его правильно, но все же попробую. Я мастер из Санкт-Петербурга. Мое хобби - это мои одуванчиковые украшения. Броши и даже серьги и кольца. Маленькие, большие, разных цветов ❤️

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Метки: для женщин   лето   ручная работа   стильная   украшения   цветы   
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18  комментариев
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20k
Bill 3 часа назад
Обещаешь не писать про Белглова?
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38
bagiraMira Автор поста Bill 3 часа назад
Обещаю
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51k
Максим Т. Минуту назад
Хорошо!
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1k
Алексей Попов 40 минут назад
Когда медленно открывается - заголовок неоднозначно читается :-)
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22k
КВТИУ-80 Час назад

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38
bagiraMira Автор поста КВТИУ-80 10 минут назад
Это так по мужски цвет ногтей обсуждать вы большой молодец
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3k
Звёздный странник 2 часа назад
Сын моей знакомой их "надуванчиками" в детстве называл. )))))))
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banzai7 2 часа назад
А мои одуванчики никто не покупает, хотя они экологичнее и натуральнее.
Посту +
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1k
liveevil 3 часа назад
Тоже хочется
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62k
turyst 3 часа назад
Как же я задолбался косить эти одуванчики...
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38
bagiraMira Автор поста turyst 3 часа назад
Нужно не косить, а носить
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7k
schmubu 3 часа назад
не реклама, нет?
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49
Борщик 4 часа назад
Красиво, удачи вам.
"Хочется дунуть " - названьице конечно...
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38
bagiraMira Автор поста Борщик 3 часа назад
Большое спасибо
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436
_Vasiliy_ Борщик 20 минут назад
Если не дунуть, то фокуса не получится)))
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bagiraMira
  • Дата регистрации: 01.06.2024
  • 0 постов (0 в горячем)

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