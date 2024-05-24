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УАЗ Патриот превратили в четырёхместный автодом

УАЗ Патриот превратили в четырёхместный автодом

Автор:
24 мая 2024 15:50
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Патриот   УАЗ   авто   автодом   автомир   автомобили   машина   тюнинг   
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Компания Автокемперпром анонсировала новую разработку — дом на колёсах под названием «Навигатор», построенный на шасси УАЗ Патриот. Как заявляет производитель - кемпер полностью из отечественных компонентов.
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Метки: Автовсячина   Патриот   УАЗ   авто   автодом   автомир   автомобили   машина   тюнинг   
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6  комментариев
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693
mik6059 38 минут назад
У УАЗа и так парусность большая, а это вообще будет сносить ветром. Можно было бы базу подлиннее сделать и колею пошире, а высоту немного уменьшить. А где ТТХ? Цена?
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63k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 5 минут назад
есть самоделки но там лютый колхозинг, а есть небольших фирм но цены там такие же если не выше.
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32k
AzuveR 6 минут назад
Ржаветь будет так же ,как и не четырёхместный автодом ?
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11k
BarOb 12 минут назад
Я бы купил на море ездить тысяч за 800-900. Конечно сам процесс езды будет не очень приятным на таком кирпиче, зато на месте удобно
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98k
Доктор Джонс Полчаса назад
Цыганская кибитка двадцать первого века...
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Добрый Бабайка
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1309 постов (1301 в горячем)

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