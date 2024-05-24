УАЗ Патриот превратили в четырёхместный автодом

Судя по фото, внедорожнику обрезали кузов после средних стоек, заменив его жилым модулем собственной разработки. В итоге габариты Патриота заметно выросли: размеры кемпера составляют 5400х2100х3100 миллиметров. Весит модуль 2350 килограммов.



Модуль рассчитан на проживание четверых человек: одно двуспальное место организовано над кабиной, второе формируется на месте обеденной зоны. В оснащение входят санузел с душем и биотуалетом, одноконфорочная плита, холодильник, два бака для воды на 110 и 45 литров с проточным нагревателем, сразу два отопителя и солнечные панели.



Дополнительно УАЗ Навигатор можно оснастить трёхметровой раздвижной маркизой, велодержателем или фаркопом, силовым бампером и световыми блоками на крыше. Для комплектации жилого пространства также предлагаются стиральная машина, кофеварка и микроволновка.



Стоимость кемпера на базе Патриота пока не раскрывается, но, к примеру, автодом на доработанном шасси Lada Niva стоит у «Автокемперпрома» минимум 3,33 миллиона рублей.