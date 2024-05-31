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Питерский КАД не уступает Московскому

Питерский КАД не уступает Московскому

Автор:
31 мая 2024 12:28
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   КАД   МКАД   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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Со слов владельца регистратора: "там вверх ногами скорость, я ехал около 100 по левому ряду, Полик так же +/-, не тормозя влетел в Гетз. Тот останавливался на ходу потому, что сломался со слов водителя. Из Полика вывалился гражданин с телефоном в руках судя по всему был видеозвонок. Не очень хорошо говорил, был бледный и не двигались конечности. В Гетзе был один водитель, его порезали осколки. С его слов у него сломался авто, никто на аварийке не пустил его вправо и он просто накатом начал останавливаться в ряду в котором ехал."
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Метки: Видео   ДТП   КАД   МКАД   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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9  комментариев
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7k
alex Час назад
Тут не в дорогах дело, а в дебилах за рулём хз как получивших права
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64k
Олег 16 минут назад
видишь в своём ряду машину на аварийке - засади ему в зад!
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16k
эмосурикат прямоползающий 55 минут назад
я так понимаю поло в глаза долбится и не смотрит на дорогу, про соблюдение дистанции я вообще молчу
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40k
Андрей Иванов 56 минут назад
Мне кажется, или он даже ускорился после того, как первый сигналы включил?
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14k
Григорий Бабкин Час назад
Кольцевая авто ДОРОГА. Женского рода. Хотя, кому я объясняю? Уних АВТОВАЗ. авто волжский авто завод. Дебилы, б*лядь.
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1542 поста (1562 в горячем)

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