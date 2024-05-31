Питерский КАД не уступает Московскому

Со слов владельца регистратора: "там вверх ногами скорость, я ехал около 100 по левому ряду, Полик так же +/-, не тормозя влетел в Гетз. Тот останавливался на ходу потому, что сломался со слов водителя. Из Полика вывалился гражданин с телефоном в руках судя по всему был видеозвонок. Не очень хорошо говорил, был бледный и не двигались конечности. В Гетзе был один водитель, его порезали осколки. С его слов у него сломался авто, никто на аварийке не пустил его вправо и он просто накатом начал останавливаться в ряду в котором ехал."

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