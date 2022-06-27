15 увлекательных изображений необычных вещей

593
16
Мы проводим много времени в работе и хлопотах, и легко забываем сколько удивительного и невероятного происходит в мире вокруг нас. В этом посте вы увидите увлекательные фотографии редких вещей и мест.
×
×
Это глаз после кератопротезирования: хирургическая процедура, при которой больная роговица заменяется искусственной
Суматранский носорог, находящийся под угрозой исчезновения. Единственный живой вид носорога, у которого на теле растут длинные волосы
Анонихия - это частичное или полное отсутствие одного или нескольких ногтей на пальцах рук или ног
Эта собака была найдена с отмороженными лапами, теперь у нее есть протезы, и она может ходить
Потрясающий индонезийский моховый Агат, который, кажется, содержит сказочный лес внутри. "Мох" - это включения железного дендрита
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- 15 увлекательных фотографий интересных вещей
- 15 редкостей, которые не встретишь каждый день
- 15 необычных фотографий удивительных вещей
- 15 необычных фотографий увлекательных вещей
- 15 увлекательных снимков всяких необычностей
Новости партнёров