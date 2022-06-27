15 увлекательных изображений необычных вещей

Мы проводим много времени в работе и хлопотах, и легко забываем сколько удивительного и невероятного происходит в мире вокруг нас. В этом посте вы увидите увлекательные фотографии редких вещей и мест.

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Этот пчелиный улей находится внутри дома 0 Источник:

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Это глаз после кератопротезирования: хирургическая процедура, при которой больная роговица заменяется искусственной 0 Источник:

Кольца Сатурна, наблюдаемые Voyager 2, когда он прошел через планету в 1981 году 0 Источник:

Суматранский носорог, находящийся под угрозой исчезновения. Единственный живой вид носорога, у которого на теле растут длинные волосы 0 Источник:

Дорога проходит через здание в Осаке, Япония 0 Источник:

Янтарь со стрекозой, которой миллионы лет 0 Источник:

Анонихия - это частичное или полное отсутствие одного или нескольких ногтей на пальцах рук или ног 0 Источник:

Парк Будды Равангла, в Сиккиме, Индия 0 Источник:

2000 - летние мраморные троны в театре Оропоса, Греция 0 Источник:

Эта собака была найдена с отмороженными лапами, теперь у нее есть протезы, и она может ходить 0 Источник:

Уникальные скульптуры из бронзы и камня Ромена Ланглуа 0 Источник:

Потрясающий индонезийский моховый Агат, который, кажется, содержит сказочный лес внутри. "Мох" - это включения железного дендрита 0 Источник:

Это дерево "Крови дракона" можно найти только в некоторых частях Йемена 0 Источник:

Хирургическое восстановление шейного отдела позвоночника 0 Источник: