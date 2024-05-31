Списанную Волгу 1998 года продали за 8 миллионов рублей

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Муниципальное предприятие Красноярского края выставило на официальные торги автомобиль ГАЗ-3102. Начальную цену чиновничьего автомобиля заявили 61 229 рублей, но, согласно карточке аукциона в ГИС «Торги», в итоге седан реализовали за 7 927 999 рублей. Дело в том, что «Волга» продавалась с красивыми номерами, которые уже выставили на продажу за 10 миллионов.
Автомобиль был выпущен ещё в 1998 году и укомплектован 2,4-литровым мотором мощностью 100 л.с. К моменту, когда седан выставили на продажу, его пробег превышал 212,5 тысячи километров. Рыночная цена аналогичных предложений варьируется в диапазоне от 70 до 150 тысяч рублей.
Очевидно, небывалая для подобных автомобилей цена связана с тем, что к пожилой чиновничьей «Волге» прилагались регистрационные знаки «к001кк». Судя по тому, что объявление о реализации аналогичных номеров появилось на некоторых локальных ресурсах в день завершения торгов, автомобиль был выкуплен ради заработка на их перепродаже.
Продажа номерных знаков с запоминающимися сочетаниями букв и цифр официально в России пока невозможна, хотя предложения о введении такого механизма появляются регулярно. Сейчас «красивые» номера переходят из рук в руки вместе с автомобилями, которые получили их при государственной регистрации или вследствие аналогичной перепродажи.
Очевидно, небывалая для подобных автомобилей цена связана с тем, что к пожилой чиновничьей «Волге» прилагались регистрационные знаки «к001кк». Судя по тому, что объявление о реализации аналогичных номеров появилось на некоторых локальных ресурсах в день завершения торгов, автомобиль был выкуплен ради заработка на их перепродаже.
Продажа номерных знаков с запоминающимися сочетаниями букв и цифр официально в России пока невозможна, хотя предложения о введении такого механизма появляются регулярно. Сейчас «красивые» номера переходят из рук в руки вместе с автомобилями, которые получили их при государственной регистрации или вследствие аналогичной перепродажи.
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