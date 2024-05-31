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Списанную Волгу 1998 года продали за 8 миллионов рублей

Списанную Волгу 1998 года продали за 8 миллионов рублей

Автор:
31 мая 2024 17:40
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Аукцион   Волга   Россия   авто   автомир   автомобили   госномер   машина   номер   
847
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Муниципальное предприятие Красноярского края выставило на официальные торги автомобиль ГАЗ-3102. Начальную цену чиновничьего автомобиля заявили 61 229 рублей, но, согласно карточке аукциона в ГИС «Торги», в итоге седан реализовали за 7 927 999 рублей. Дело в том, что «Волга» продавалась с красивыми номерами, которые уже выставили на продажу за 10 миллионов.

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Метки: Автовсячина   Аукцион   Волга   Россия   авто   автомир   автомобили   госномер   машина   номер   
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8  комментариев
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1k
DuckTales 49 минут назад
А зачем нужны красивые номера ?
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pilot52 DuckTales 43 минуты назад
Для повышения самооценки в глазах окружающих умственно ущербных людей.
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Zmey8838 Минуту назад
Азер купил? Или армянин? может чича или даг?
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11k
Сол Гудман 9 минут назад
Как по мне, так наоборот "не красивый" сложно запоминающийся номер лучше
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3k
kca-opa 19 минут назад
3102 тех времён были полный отстой, у меня товарищи на фирму купили чёрную 3102 со всем возможным на то время фаршем, и кожаный салон, и аудио, и запуск двигателя с брелка и много ещё чего, ценник на то время бешенный - больше $15 000, у волжанки сменили 7 усилителей руля по гарантии, прочего охренеть сколько, но специфика предприятия была такая, что мерин или бэха не годились, в общем сняли с пробега её и купили Туарег и Ниссан Максима для руководства, волжанку не выкинули, побегала, но не далеко, км 300 за поездку и как запасной вариант
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1k
surgy 44 минуты назад
Ага, выкупить номера и повесить на новую ладу искра
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Добрый Бабайка
  • Дата регистрации: 27.02.2023
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